杨虞波罗

编者按：2020年，百年变局和新冠肺炎疫情交织，风险挑战空前。但中国经济逆势而上、破浪前行，成为全球唯一正增长的主要经济体，在极不平凡之年取得了极不平凡的成就。企业作为经济的微观基础，上市公司作为行业的“排头兵”，在过去一年交出了怎样的一份答卷？人民网经济科技频道推出系列报道，聚焦极不平凡之年的上市公司年报。

近期，游戏上市公司陆续发布了2020年年报。新冠肺炎疫情影响下，2020年上半年，“宅经济”得以迅速发展，游戏行业作为其中重要的组成部分，景气程度逐渐攀升。《2020年中国游戏产业报告》显示，2020年，我国游戏用户规模逾6.6亿人，中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元，同比增长20.71%，增速同比提高13.05%。“游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏在海外市场的实际销售收入154.50亿美元，同比增长33.25%，增速同比提高12.3%，国际化水平进一步提升。

在快速发展的同时，游戏行业仍朝着正规化的方向不断前进。2020年10月《未成年人保护法》进行修订，对未成年人玩家的身份识别、游戏时间提出要求，部分企业积极响应，基于大数据推出定期检测等措施对未成年人进行监测。相关监管部门逐渐重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施。

数据来源：公开财报数据 制图：杨虞波罗

头部效应凸显 游戏公司整体盈利能力较强

此前发布的《2020年中国游戏产业报告》显示，2020年中国游戏市场营收2786.87亿元，同比增长20.71%。与2019年相比（同比增长7.66%），增速明显加快。

体现在年报中，有6家游戏公司营收超百亿。其中腾讯、网易持续占据中国游戏市场50%以上的市场份额。

腾讯的《王者荣耀》《和平精英》为其主要营收贡献产品。同时，新游《天涯明月刀》《使命召唤》等产品的成功同样为其营收增长起到了推动作用。2020年，腾讯控股公司营收共4820.64亿元，其中，游戏业务收入为1561亿元，同比增长36%。

网易旗下经典IP游戏结合庞大的游戏产品架构为其营收的稳步增长提供了保障。《梦幻西游》《大话西游》为其主要营收贡献产品，《荒野行动》在日本仍保持较强的盈利能力。2020年，网易营收共736.67亿元，其中，游戏业务收入为546.8亿元，同比增长17.6%。

2020年，绝大部分游戏公司营业收入同比增长率均实现正值。其中，神州泰岳营收同比增长率的快速提升主要源自壳木游戏，壳木2020年实现收入24.08亿元，同比增长180%，其旗下《Age of Z》长期位列中国手游收入前30；哔哩哔哩营收同比增长77.03%，稳健的增长主要来源于哔哩哔哩所拥有的独家代理权，哔哩哔哩移动游戏业务以发行为主，其中独家发行占比约75%。二次元类游戏的倾向让哔哩哔哩手握大量优质资源，为其营收的增长提供必要条件。

头部游戏公司的营业收入规模能够间接反应游戏产业整体的发展态势，逐渐增长的公司体量让游戏产业整体市场规模稳步攀升，逐渐成为中国文化娱乐产业中重要的组成部分。

“出海”成关键词 海外市场收入规模增加

随着中国游戏市场竞争日益激烈，国内用户关注的焦点更加注重于内容质量，大众对精品游戏的需求更加强烈。而在这种环境变化下，相较国内市场，海外市场空间更为广阔，对于中国游戏公司来说，出海成为了关键词。

中国音数协游戏工委主任委员张毅君表示，“走出去”依然是头部企业的重要战略选择，也是中小企业寻求突破的重要手段。

《2020年中国游戏产业报告》显示，2020年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.50亿美元，比2019年增加了38.55亿美元，同比增长33.25%。

除未披露海外收入的腾讯、网易外，世纪华通以56.6亿元，排名海外营收规模榜单第一。世纪华通主要有以下两大竞争优势。其一，世纪华通旗下点点互动是中国最早面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司之一。《阿瓦隆之王》、《火枪纪元》在SLG领域常年占据一定量的市场份额。其二，其拥有持续推出优质、有针对性的新品的能力。2020年，世纪华通推出了模拟类游戏《Dragonscapes Adventure》《Idle Mafia》，在美国市场流水表现优秀。

神州泰岳、三七互娱、吉比特、姚记科技2020年海外营收同比增长率较高。其中，神州泰岳主要为旗下子公司壳木游戏的产品流水大幅增长所致；三七互娱推广至欧美市场的《Puzzles & Survival》成绩表现突出，抬高了三七互娱2020年的海外营收；吉比特海外营收的同比增长主要来自旗下的《最强蜗牛》。

研发投入持续提升 研发人才更加集中

近年来，具备创新性、质量优秀且可玩性强的产品受到玩家青睐，头部游戏公司更加关注游戏研发的投入，通过投入资金、招聘人才，公司在游戏研发领域同样展开了竞争。

“根据我们的观察，在2020年度市场营销组合中，贡献率最大的依然是自主研发游戏，”张毅君表示。2020年，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2401.92亿元，比上年增加506.78亿元，同比增长26.74%。

2020年，腾讯控股整体集团研究及开发产生的开支共389.72亿元，同比增长28.3%。网易研发费用总额共103.69亿元。腾讯、网易业务线较为丰富，公司规模较大，研发投入相对更高。

除腾讯、网易以外，共15家游戏公司研发费用呈正增长，其中，哔哩哔哩、三七互娱、心动公司、浙数文化、游族网络、吉比特、创梦天地、中手游、宝通科技等增幅均高于平均值，表明头部公司对研发的重视程度持续增强。心动公司同比增幅最高，达到106.9%，心动公司通过加大投入一定程度上弥补了其自研的短板，其投入主要落实在两款正在研发的休闲竞技类游戏中；创梦天地研发费用同比增幅排名第二，主要为了提高移动游戏开发能力、SaaS产品孵化领域而进行资本投入。

腾讯、网易暂未披露具体研发员工数量。A股及部分港股上市公司披露了具体数量。2020年，完美世界研发员工数量增幅较大，略超世纪华通。完美世界自主研发游戏引擎，并在云游戏、AR、VR领域均有所布局，故研发员工数量有所增加；世纪华通方面，其研发费用已实现连续3年增长，研发员工数量同步攀升。紧跟在完美世界、世纪华通之后的是三七互娱，其旗下研发品牌三七游戏连续多年扩张，计划2023年增至4000人以上，注重游戏研发人才招募与培养。三七互娱研发费用主要以薪资福利、设计、股权支付费用为主。

研发投入是游戏企业长久发展的重要推手之一，在渠道多样化、玩家挑剔化、产品丰富化的未来，能否自主研发出优秀且能够长期运行的产品，将是决定游戏公司命运的重要因素。同时，游戏行业仍面临着较大的变数和较强的发展潜力，在此背景下，优秀人才将成为游戏游戏公司的核心竞争力。

(责编：杨虞波罗、章斐然)