原标题：《阿里巴巴2021年平台经营环境报告》：持续降低商家经营成本 建设健康的平台环境

近日发布的《阿里巴巴2021年平台经营环境报告》显示，阿里巴巴集团正陆续推出一系列降平台经营成本、提升商家经营效率的措施。

阿里巴巴今年已陆续推出以下措施：简化淘宝、天猫开店入驻流程。中小商家在淘宝App搜“开店”即可按步骤申请开店，开店流程节点从22个减至4个；天猫首次设置“试运营期”，简化新商家开店的书面资质审核，将商家实际运营能力作为其是否可以开设天猫店的标准。

减免商家经营费用方面，淘宝和天猫商家必备的运营工具“生意参谋”所有功能模块的标准版、部分功能模块的专业版将分别在5月19日、7月1日两个时间点由付费改为免费；聚划算“参聚险”“保价险”等费用取消；淘宝首次上线商家成长层级，向商家透明化其所处成长阶段，并上线统一的商家免费权益中心，为商家提供更清晰的权益领取逻辑、透明的成长体系和所在成长层级对应的权益。

为商家提供更加精细化的服务方面，淘宝和天猫在20个城市开设实体的商家运营中心，面对面解决当地中小商家经营过程中遇到的问题；面向商家的“一号专线”开始试运营，提供经营问题解决、店铺风险预警、营销活动答疑等方面的服务；商家服务入口继续优化，今年3月，人工客服服务量已提升40%。

在平台治理方面，阿里巴巴依托平台的技术能力，开发普惠、易用的风险治理工具，帮助商家主动规避经营风险，并建设知识产权保护机制，鼓励商家投入创新。具体措施包括：帮助商家合规经营。一站式风险管理工具“营商保”可保护商家账号安全，就商品违规发出预警，减少恶意行为对商家的袭扰，目前已有近600万商家使用。

在平台上创造更好的知产保护环境方面，研发AI虚拟模特，通过算法生成虚拟人脸、将服装生成3D图像“穿”上身，节省服饰类商家的图片拍摄、制作等成本，防止图片被盗用；搭建原创保护平台，方便商家为创意作品一站式备案、授权、维权。以设计手稿为例，2020年，阿里巴巴原创保护平台上存证的手稿超25万份，比2019年增长148%。

鼓励诚信经营方面，根据商家经营历史、违规记录、买家关系、资质承诺等指标形成的“淘信用”体系，让信用好的商家可以获得更多经营保障服务。此外，2020年11月起，信用和经营情况满足条件的天猫商家，最高可以预支一半保证金，用于补充店铺日常经营需要的资金。

《报告》还显示，针对无意违规的商家，平台会提供更多精细化的服务，帮助商家作出违规整改，让其在平台上更好地开展经营。而对平台上出现的售假、欺诈、人身伤害、泄露个人信息等违反法律和公序良俗底线的行为，阿里将“零容忍”，予以坚决打击。

(责编：李源、董童)