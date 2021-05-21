赵文君

原标题：智能手环读数准确吗？看看高科技“度量衡”

从买菜购物、水电气表，到时下流行的智能手环、心率带等智能穿戴设备……计量与人们的生活息息相关、无处不在。

5月20日是第22个“世界计量日”。在历史上，计量被称为“度量衡”。现代计量包括热学、力学、光学、声学、化学、生物、电磁、时间频率、电离辐射等领域的测量。

据市场监管总局统计，截至今年5月，我国现有国家计量基准182项，社会公用计量标准6.1万余项，国家标准物质总数达1.3万余种。现行有效的国家计量技术规范1788项，部门（行业）和地方计量技术规范2494项。全国依法设置和授权的计量检定机构3828家，其中，国家专业计量站（分站）75家，国家计量器具型式评价实验室207家。

目前，智能手环、耳机、心率带以及智能首饰、智能鞋服等可穿戴运动监测设备使用较为广泛。有消费者反映，有些产品的运动轨迹监测偏差较大、不同产品间数据一致性较差，问题出在哪儿？

计量专家表示，可穿戴运动监测设备根据价位档次，内置定位传感器的原理和成本不同，其传感器本身的性能存在显著差异。高端智能手表一般包含卫星定位、惯性定位，气压计、磁场计传感器等实现较高精度的组合定位。受应用场景和消费者佩戴方法限制，其实际表现与设计指标可能存在较大差异，如卫星定位受环境遮挡、多径反射、天线性能等影响，定位精度会显著下降；惯性传感器存在随机误差，独立长期工作也会产生较大误差。

针对可穿戴运动监测设备，中国计量科学研究院等科研机构正在研究其静态条件下相关参数的校准方法，并研制相应的计量标准器具。

没有准确可靠的计量测量，就没有现代产业的高质量发展。以成品油计量为例，由于吞吐量大、即使万分之一的误差，就会带来上百吨的损耗。油库流量计准不准，直接影响企业经营和消费者利益。日前，在中国石油西北销售武汉分公司武汉油库，智能化油库流量计检定替代了以前人工操作，传感器自动测量，电脑可快速计算流量计误差。

过去，油库流量计精度检定耗时耗力。根据国家计量检定规程的要求，检定时必须对多个流量点进行多次测量，每次操作要人工登高作业，对油品取样、测量油品密度。不仅花费时间长，还受到环境因素的影响，后续数据处理也十分耗时。

经过数十次实验，武汉市度量衡管理所高级工程师李杨成功研发出流量计现场检定及数据处理系统。李杨介绍，与流量计精准度相关的所有技术参数都由传感器自动测量，数据经计算机在线自动处理，既解决了现场检定人工操作难题，也提高了检测效率。这项计量技术填补了国内流量计在线检定、校准空白，目前已在武汉石油、石化等广泛运用。

(责编：赵超、吕骞)