姜琳

原标题：灵活就业人员达两亿，国家将四策扶持

记者20日从国务院政策例行吹风会上获悉，目前个人经营、非全日制以及新就业形态等灵活就业规模达到2亿人。相关部门持续深化“放管服”改革，从四方面支持自主创业、多渠道灵活就业。

人力资源和社会保障部就业促进司副司长宋鑫介绍了四方面政策情况：

一是降门槛。对在指定场所和时间内销售农副产品、日常生活用品或从事便民劳务活动符合条件的，免予办理营业执照，取消涉及灵活就业的行政事业性收费，对经批准占道经营的免征城市道路占用费。

二是强扶持。对自主创业、个体经营者和小微企业给予创业担保贷款及贴息政策支持。其中，个人贷款额度提高到了20万元，小微企业贷款额度提高到300万元。此外，对符合条件的还可给予一次性创业补贴、税收优惠和社会保险补贴等。

三是优服务。将灵活就业岗位供求信息纳入公共就业服务范围，鼓励各类人力资源服务机构为灵活就业人员提供求职招聘、技能培训、人力资源外包等专业化服务。

四是促孵化。在政府投资开发的孵化基地等安排一定比例场地，免费向重点群体提供，鼓励有条件的地方改造免费经营场地，优先满足重点群体个体经营需求。

(责编：赵超、吕骞)