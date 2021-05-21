谢希瑶、安蓓

原标题：投资吗？国家发改委约跨国企业“交心”

“听艾德维代表说，一些跨国企业因为更加了解中国政策和形势发展，希望增加投资，我很高兴。”在近日召开的一场政企交流会上，国家发展改革委副主任宁吉喆对线上和线下参与交流的世界经济论坛代表和全球近60家跨国企业代表说。会议主持人世界经济论坛中国区首席代表艾德维比邻而坐，微笑回应。

这场会议是国家发改委与世界经济论坛在北京联合召开的政企交流会，主题为“改善企业跨国经营的生态环境”，旨在宣介“十四五”期间中国吸引外资、改善营商环境和畅通产业链供应链有关政策，倾听跨国企业心声。

当前，全球单边主义、贸易保护主义抬头，逆全球化趋势有所升温，一些国家出台政策鼓励本国制造业转移和回流，全球产业链供应链面临重构，不确定、不稳定因素明显增多。在全球跨境投资整体遇冷背景下，越来越多跨国企业愿意在华增加投资，信心何来？

宁吉喆说，2020年，全球跨境直接投资几近“腰斩”，但中国实际使用外资逆市增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，成为全球最大外资流入国。

2020年中国实际使用外资达9999.8亿元人民币，同比增长6.2%，规模创历史新高。今年一季度我国实际使用外资金额3024.7亿元，较2019年同期增长24.8%。

“一季度数据表明，跨国企业在华经营生态环境持续优化，中国对外资吸引力不断增强。”宁吉喆说。

三星、亚马逊、普华永道……来自各个领域的跨国会员企业代表频频举手示意，争相发言互动。

高通公司代表表示，受益于中国在知识产权保护方面的持续进步，高通在华业绩持续增长。近年来国内企业的知识产权意识日益增强，高通看好中国市场潜力，将持续加大研发人员招聘，扩建在华工厂，成立车联网中心，支持5G商用建设。

雀巢公司代表说，雀巢再次决定在华增加投资，去年新增投资超过14亿元人民币，这在食品类企业中屈指可数。公司主要产品品类列入中国最新版《鼓励外商投资产业目录》，投资中国的信心更足了。

葛兰素史克（中国）投资有限公司代表表示，近年来中国采取一系列措施加速新药审批流程，缩短了创新药品在国际市场和中国市场上市的时差，增强了外资企业继续加大投资中国的信心。

与会企业家代表诚心诚意点赞，也实实在在建言。

维斯塔斯风力技术集团致力于全球可再生能源解决方案，其全球供应链的60%都来自中国。该企业代表说，维斯塔斯非常希望参与中国推动碳达峰碳中和的进程中来。

雪松控股集团旗下英国Stemcor公司的核心业务是供应链管理。该企业代表说，贸易融资是供应链服务商的发展瓶颈，希望中国金融体系在供应链国际合作中给予外资企业更好支持。

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宁吉喆表示，对跨国企业提出的意见和建议，下一步将积极研究推进，全力做好支撑服务工作。

艾德维说，中国疫情防控的积极成效和改善营商环境的巨大努力无疑给跨国企业在华发展提供了长期保障。跨国企业愿意扩大在华投资，融入中国经济高质量发展的进程中。

“无论是外资企业，还是国内多种所有制企业，都是中国经济的重要组成部分。”宁吉喆说，中国深度融入世界经济，也将为其他国家提供更加广阔的市场机会。

克诺尔集团是一家拥有百年历史、世界领先的轨道交通系统制造商。该企业代表说，通过引进先进技术，加大在华投资布局，克诺尔集团积极参与中国高铁发展。与此同时，中国超大的市场规模和持续优化的营商环境，也有助于克诺尔集团在轨道交通行业实现高速可持续发展和盈利水平不断提升。

“我国超大规模市场的优势在相当长时间内还可以继续发挥作用。”宁吉喆表示，中国坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，促进国际合作，实现互利共赢。

记者了解到，这样的政企交流会并非首次，去年国家发展改革委与世界经济论坛创新合作方式，共组织了多场地方调研和政企交流活动，获得了跨国企业代表、地方政府的高度评价。

(责编：赵超、吕骞)