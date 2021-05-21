白田田、崔俊杰

原标题：一挖一掘中感受经济脉动

新华社长沙5月20日电（记者白田田、崔俊杰）2021长沙国际工程机械展览会，以“智能化新一代工程机械”为主题，被称为“世界级的工程机械盛会”。

新产品登台，“大块头”云集。作为“中国制造”的重要代表，工程机械设备的一挖一掘中，展现出经济复苏的“底色”、产品升级的“亮色”和高质量发展的“成色”。

一看经济复苏的“底色”

2021长沙国际工程机械展览会，履带式起重机、混凝土泵车等“大块头”数十米高臂架直冲天空，组成令人震撼的“机甲军团”。

据了解，本次展会分为混凝土机械、隧道工程机械、高空作业车等18个专区，涵盖“海陆空”等各种设备。参展企业上千家，包括30多家全球工程机械50强企业。

挖矿、修路、建厂、盖房，工程机械设备的一挖一掘，意味着投资增长、项目开工。尤其是设备开工率形成的“挖掘机指数”，被认为是宏观经济的“晴雨表”。

三一重工总裁向文波说，工程机械行业连续5年高增长，今年以来“挖掘机指数”仍然保持高位。他认为，这得益于国内广阔的市场空间和众多的应用场景，在新发展格局下工程机械行业还有很大潜力。

设备更新换代也是“火热”行情的重要驱动力。一家起重机企业的设计人员李雄风告诉记者，现在很多工程机械操作工是“90后”，他们对设备的科技感、时尚感、舒适性提出了更高要求。

根据这种需求，这家企业不断推陈出新，比如在驾驶室前脸的设计中融入“钢铁侠”元素，设置空气悬浮座椅、可调节气囊腰托。在展会现场，不少客户冒雨排队体验这些新产品。

“去年在极端困难形势下，工程机械行业仍实现逆势增长。”中国机械工业联合会会长王瑞祥说，今年一季度，工程机械行业累计实现营业收入同比增长达到71.85%，实现利润增长1.38倍，成为拉动机械工业增长的重要力量。

二看产品升级的“亮色”

以前的很多工程机械展会上，设备“卖点”往往是“最大”“最高”“最重”。在2021长沙国际工程机械展览会上，记者看到企业给产品贴的标签更多是“智能化”“数字化”“绿色化”。

铁建重工研制的泥水平衡盾构机直径达16.07米，是名副其实的“巨无霸”。由于体量太大，展会现场只能展示这类设备的模型。“别看它外形庞大，其实大而不笨。”铁建重工项目经理梁海斌说，盾构机前端有5至6组传感器，能够感知压力、温度，“触觉”非常灵敏，操作人员以此确保“泥水舱”的压力平衡。

不只是地底下的盾构机，从挖掘机、混凝土泵车到高空作业机械，几乎每一种工程机械设备都安装了传感器，采集到的施工数据能实时传输到工业互联网平台，为产品设计、制造、销售、维修提供依据。

中科云谷是一家工业互联网企业，目前连接的设备达40万台。中科云谷解决方案架构师贾瑞锋介绍，以旋挖钻机为例，震动和液压传感器的数据通过算法分析后，能够预判钻洞下方的地质条件，从而及时调整转速。“过去靠人工经验，现在靠人工智能。”贾瑞锋说。

在“碳达峰、碳中和”背景下，“绿色化”成为趋势，各大工程机械企业还纷纷展出电动、氢能等新能源产品。

柳工的一款电动装载机，相比传统燃油装载机的使用成本降低三分之二，而且能应对高原、高寒、高热等各种极限工况。据介绍，这种产品已在港口、隧道及钢厂等工况场景下成功应用，实现尾气零排放。

三看高质量发展的“成色”

展会也是企业竞争力的“较量台”。记者看到，2021长沙国际工程机械展览会上，国内龙头企业相比国外巨头不显逊色，高质量发展的“含金量”越来越足。

位于长沙的中联智慧产业城，新建的挖掘机装配车间里，运用5G等技术的机器人“忙碌”地作业。在这个车间，从钢板进厂、下料、表面处理到焊接、总装、测试，平均10分钟便可下线一台挖掘机。

中联重科董事长詹纯新认为，工程机械企业要实现稳健的高质量发展，离不开持续的研发投入和管理创新。在中联重科，5名员工中便有一人从事技术研发。

向文波说，去年，三一重工的人均产值达到400万元，这是衡量企业发展水平的重要指标。相比于上一轮行业高峰期，三一重工在没有新增厂房、员工大幅减少的情况下，创造了远高于当年的营收。

“内功”练好了，中国制造企业才能走出“低价、低质、低水平竞争”的怪圈。多家国内企业的负责人告诉记者，今年，一些工程机械设备的出口翻倍增长，而且在海外高端市场上越来越受到欢迎。

龙头企业的高质量发展，也推动了产业链提升。在“工程机械之都”长沙，4家企业进入全球工程机械行业50强。不久前，长沙市工程机械集群成为工信部“先进制造业集群竞赛”决赛优胜者。

长沙市委副书记、市长郑建新说，长沙将聚焦产业链高端，实施智能制造赋能行动，积极探索“5G+工业互联网”，大力推动工程机械产业智能升级，加快向世界级先进制造业集群“挺进”。

(责编：赵超、吕骞)