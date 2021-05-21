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上市银行净利润持续增长

潘福达
2021年05月21日08:39 | 来源：北京日报
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原标题：上市银行净利润持续增长

　　安永会计师事务所20日发布《中国上市银行2020年回顾及未来展望》报告，报告显示，2020年度上市银行仍实现了净利润正增长，这表明中国上市银行经受住了新冠肺炎疫情的考验，展现出了足够的运营韧性。

　　安永同步发布的《中国38家A股上市银行2021年一季度业绩概览》显示，2021年一季度38家A股上市银行净利润合计人民币5199.44亿元，同比增长4.55%，比2020年一季度增速下降0.49个百分点。

　　据统计，2020年度上市银行的经营面临较大压力，净利润合计人民币17616亿元，增速0.10%。由于净利润增长放缓，加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为11.19%和0.86%，较2019年度分别下降了1.28个百分点和0.07个百分点。

　　上市银行向零售业务转型持续推进，近年来零售业务的利润贡献度逐年攀升，成为盈利增长新引擎。截至2020年末，有19家上市银行理财子公司开业，随着理财业务管理向子公司转移，依托母行在销售渠道、客群规模、系统运营等方面的优势资源，2020年各理财子公司净利润及产品规模快速增长，这也拉动了上市银行中间业务收入增速回升。

(责编：赵超、吕骞)

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