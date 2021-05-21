袁璐

原标题：加密货币再现剧烈波动风险

比特币跌破3万美元关口，下探至29000美元，日跌幅超31%；以太坊下探至1750美元，日跌幅超45%；被马斯克力推的狗狗币日跌幅也超过20%……19日晚间，加密货币市场再现“雪崩式下跌”。据统计，在市值排名前百的币种里，大跌币种一度达97个，让币圈投资者们着实坐了一把“过山车”。

不过，比特币价格触及3万美元关口后又迅速暴力反弹，一度回升至42000美元之上，反弹幅度达40%。截至记者发稿，比特币价格再次向上触及40000美元/枚关口，日内上涨近8%。

比特币价格的大起大落让不少人爆仓。据bcoin.info数据，截至北京时间20日下午3点，全网过去24小时共有超51万人爆仓，爆仓金额达392亿元人民币，其中比特币爆仓金额达159亿元人民币。

业内普遍认为，此次比特币价格的下跌，是受到各国监管政策趋于严格的消息面影响。连日以来 ，中国、美国、俄罗斯等多个国家针对加密资产的监管态度趋于严格。

18日晚间，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，重申比特币等虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不应且不能作为货币在市场上流通使用，并要求金融机构、支付机构等会员单位不得开展与虚拟货币相关的业务。

美国货币监理署（OCC）新任代理署长Michael Hsu19日表示，上任后将开始对主要监管标准和该机构的待处理事项进行审查，包括有关加密资产和数字资产的解释性信函和指南等。

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁对记者表示，未来各国针对加密资产的监管规则将越来越明确，并且将趋于严格。在这个过程中，部分问题资金将快速不计成本地集中抛售加密资产，从而出现行情快速下跌。

(责编：赵超、吕骞)