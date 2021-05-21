班娟娟

原标题：新一轮养老服务体系规划酝酿出炉

近日公布的第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口的比重达到18.70%，其中65岁及以上人口比重达到13.50%，人口老龄化程度进一步加深。如何更好应对人口老龄化、破除养老领域痛点难点？《经济参考报》记者从权威人士处获悉，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委等多个部门近日正展开密集调研谋划，新一轮养老服务体系顶层设计酝酿出炉，地方版养老服务规划也在加紧制定中。

“老年人口比例上升较快，老龄化已成为今后一段时期我国的基本国情。”国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆日前在国新办新闻发布会上表示，人口老龄化从挑战方面看，将减少劳动力的供给数量、增加家庭养老负担和基本公共服务供给的压力。同时也要看到人口老龄化促进了“银发经济”发展，扩大了老年产品和服务消费。

如何更好应对人口老龄化，推动养老服务业高质量发展？党的十九届五中全会提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，把应对人口老龄化作为当前和今后一个时期关系全局的重大战略任务进行统筹谋划、系统施策。“十四五”规划纲要提出，健全基本养老服务体系，大力发展普惠型养老服务。

中民养老规划院院长苏志钢对《经济参考报》记者表示，新出生人口下跌，老年抚养比攀升，少子高龄化趋向明显，加之全国范围内大城市群崛起，使得人口迁移方向和劳动力空间再分布发生巨大变化，为应对人口老龄化提出了更高要求。“进一步完善养老服务制度体系、体制机制、政策措施，挖掘老有所为新潜力新动力的要求，以及加强老年人长期照料体系和精神慰藉服务，推进城乡基本养老服务均等化的要求，都显得越发迫切。”

记者了解到，为落实积极应对人口老龄化国家战略，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委正在会同有关方面编制“十四五”养老服务体系规划。

此前，围绕养老服务体系建设，相关部门也在密集开会并展开相关调研。3月12日在京召开的养老服务部际联席专题会议强调，要探索制定基本养老服务清单，更加清晰地界定基本养老服务的具体项目和内容。要推动基本养老服务与基本养老保险制度、基本医疗保险制度、长期护理保险的衔接，增强制度之间系统集成、协同高效、衔接配套。要优化基本养老服务资源配置，强化政策和资源支持。

3月24日至26日，国家发展改革委社会发展司会同民政部赴江苏省苏州市、南通市、盐城市开展养老托育服务专题调研，旨在做好“十四五”养老服务体系专项规划编制，推动地方“一老一小”整体解决方案制定。

4月13日至18日，国家卫生健康委、全国老龄办组织5个调研组赴河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、重庆、四川等10省（市）开展老龄工作专题调研。4月20日，国家卫生健康委召开老龄工作专题调研交流会。5个调研组汇报了10省（市）老龄工作的进展成绩、典型经验和困难问题，并围绕完善老龄工作体制机制、加强老年健康和养老服务体系建设、建设老年友好型社会等工作提出了意见建议。

《经济参考报》从权威人士处获悉，新一轮养老服务体系规划正在紧锣密鼓地制定，即将于近期出台。

据上述权威人士介绍，“十四五”养老服务发展战略方向主要包括，加快铺设居家社区养老服务网络、增加养老服务供给、加快养老服务人才培养、架设养老信息互通认证网络、增加养老产业科技产品、增加适老化改造支持资金、加快融合医养结合机制广泛应用、增加养老金融循环利用、加快养老服务跨域监管体系等。

上述权威人士透露，国家养老服务体系建设主要指标包括基本养老、养老服务、医养结合服务、政策支持、社会参与及精神文化等方面，地区养老服务体系发展专项规划编制框架包括养老服务体系发展专项规划、养老服务设施专项规划及养老产业发展专项规划。

事实上，不少地方版养老服务体系建设“十四五”规划已在加紧制定中。

5月16日，贵州省养老服务体系建设“十四五”规划和有关制度评审会召开。省民政厅就贵州省养老服务体系建设“十四五”规划的背景、指导思想、基本原则、发展目标、保障措施等作了说明和介绍。有关专家结合贵州实际，就规划中需要调整、修改、补充的内容提出了咨询意见和建议。

此外，浙江省养老服务发展“十四五”规划已于日前出炉，围绕推进养老服务体系转型升级、加快养老服务人才培养提升、实施养老服务提升“五大行动”、建设养老服务“四大平台”、深化养老服务“三大改革”等方面提出了具体任务。与此同时，浙江省还在部署养老服务设施布局专项规划编制工作。

值得注意的是，业内指出，实施新一轮养老服务体系，要在服务项目、资金保障等方面形成合力。各地可考虑经济社会发展水平和财政承受能力，统筹考虑老年人生存安全、生活需要、照护需要、社会参与等各类需求，进一步明确基本养老服务保障内容。与此同时，建立基本养老服务财政投入机制。

在资金投入方面，养老PPP（政府和社会资本合作）也被寄予厚望。财政部政府和社会资本合作中心项目官员石盼盼对《经济参考报》记者表示，截至今年2月，养老PPP入库项目105个，投资额615亿元，落地67个项目，投资额403亿元，其中示范项目31个，投资额291亿元。养老PPP项目主要涉及社区居家养老、智慧养老、医养结合等领域。“整个PPP市场比较大，养老服务是一个蓝海，是一个大有可为的领域。”

(责编：王震、吕骞)