曹政

原标题：老牌房产中介瞄上数字平台

5月20日，贝壳创始人、董事长左晖猝然病逝的消息震惊房地产圈。自从贝壳背靠链家成立，左晖就时常登上热搜，有点赞，也有质疑，但争议也从侧面证明了贝壳平台对行业的改变。当天，贝壳发布一季度财报：营业收入207亿元，同比增长190.7%；总交易额约1.07万亿元，同比增长达224.2%。

稍早前，链家的竞争对手我爱我家，也宣布将打造万亿交易总额的数字驱动居住服务平台。流量为王，老牌中介向平台转型，中介市场的规模之争，正在转向平台之争。

不光卖房还卖服务

去年8月，脱胎于链家的贝壳成功登陆纽交所，只用两年时间就极速完成了上市梦。当时，贝壳总交易额仅次于阿里巴巴，成为中国最大的房产交易服务平台。贝壳与链家的最大不同，是平台化。链家只是贝壳平台上众多房屋中介里的一家。根据财报，截至第一季度末，贝壳所连接的经纪人超过52.8万，连接经纪门店数近4.9万家。

在此之前，房产平台更倾向于信息展示，经纪人把手中的房源信息挂到网上。贝壳却不止于此，面向中介机构开放交易平台等更多功能。比如，签约前为经纪人提供消费者购房资质等咨询服务，签约中有效识别并把控交易风险，签约后高效地完成缴税过户等环节。

人们惊讶于平台快速引流的能力。贝壳上市后的首年财报显示，全年总交易额达3.5万亿元，同比增长64.5%；全年营业收入705亿元，同比增长53.2%。而今年一季度则把增速进一步拉高：营业收入达207亿元，同比增长190.7%；总交易额约1.07万亿元，同比增长达224.2%。仅一季度的交易额和营收就大约占了去年全年的三分之一。

流量时代，房产平台接二连三建立起来。上月，安居客向港交所递交的招股书披露，要从在线营销服务提供商转型为开放型房产信息交易服务平台。我爱我家近日也宣布，未来三年目标是建立万亿交易额的数字驱动居住服务平台，总收入200亿元，门店总量将达到10000家。

中介模式为何难敌平台

去年，我爱我家启动了大规模的加盟扩张，目前其加盟业务已进驻南昌等15座城市，门店突破1300家，拥有一线房产经纪人6000余名。

“一方面，存量市场有将近30万亿的体量，市场空间巨大；另一方面，在不同主体涌入的同时，行业既需要多元化，生态也需要更健康。”我爱我家加盟事业部总经理高志刚表示，我爱我家要把能量开放出来，去赋能更多的中小机构，让他们有更好的发展。

这样的语气，这样的动作，让人们很容易联想到三年前成立时的贝壳。前有链家，后有我爱我家，中介为何纷纷开始搭建自己的平台？

“平台模式和中介模式的商业模式、盈利模式相差都较大。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜说，中介基本上就是分佣模式，收入来自于佣金；平台则是在信息化技术的支持下形成没有时空限制的、撮合交易的信息平台，对行业是一种颠覆。更重要的是，平台模式的竞争力明显强于中介模式。

但知名地产分析师严跃进看来，转型平台其实也有难度，此前也有平台倒了下去。

中小中介将走向何方

“如果行业整体不去发生一些改变的话，没有哪个品牌可以独善其身。”今年4月23日，贝壳三周岁“生日”，左晖发布了最后一条微信朋友圈。昨天当他离世的消息传出后，网络上涌现出不少怀念文章，评价他对行业的改变，比如链家所倡导的“真房源”、贝壳为中小中介赋能，意在甩掉“黑中介”的帽子。

当大中介纷纷转型搭建平台，中小中介的日子会好过吗？

对此，我爱我家方面解释，与加盟伙伴形成的是一个独立而又互通的组织，中小经纪公司将在房源、客源等资源方面加强互通合作，实现资源共享。

贝壳在一季度财报中也披露，贝壳连接的经纪品牌之间保持着健康紧密的合作关系，跨店合作比例进一步提升至76%，非链家连接门店贡献房源占比达83%。

“中介之争未来势必转变为平台之争，竞争模式发生了变化。”柏文喜说，以前在中介模式的竞争之下，大家是抢规模，形成渠道优势后获取渠道议价；转向平台模式后，是少数几个平台之间相互竞争，其他中小房地产中介则被迫加入平台，然后平台去连接供需双方。

(责编：赵超、吕骞)