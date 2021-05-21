张纹

5月18日，网易有道（NYSE：DAO）发布的财报显示，2021年第一季度实现总营业收入13.40亿元，同比增长147.5%，再次创下历史新高；实现归母净利润-3.26亿元，同比增长-92.29%，亏损幅度进一步加大。《经济参考报》记者发现，近年来，网易有道陷“营收越高亏损越大”怪圈，三年多累计亏损近30亿元。此外，网易有道旗下产品因违法违规等问题屡遭监管部门“点名”。

公开资料显示，网易有道是中国领先的智能学习公司，旗下拥有网易有道词典、有道精品课、有道翻译官、有道云笔记等产品，于2019年10月成功登陆美国纽约证券交易所。《经济参考报》记者注意到，网易有道营收大增，主要源自课程服务与硬件产品收入的大幅增长。一季报显示，网易有道以在线课程为主的学习服务净收入为9.99亿元，同比大增156.8％；由智能硬件构成的学习产品净收入为2.02亿元，同比大增279.8%。值得一提的是，有道精品课为网易有道贡献过半营收，一季度实现销售收入7.41亿元，占当季总营业收入比重高达55.3%。其中，K12（指学前教育至高中教育）业务销售额为4.42亿元，同比增长130.2%；成人业务销售额为2.99亿元，同比增长了17.8%。

《经济参考报》记者查阅财务报告发现，网易有道近年来陷入了“营收越高亏损越大”的怪圈。同花顺iFinD数据显示，2018年至2020年，网易有道营业收入分别为7.32亿元、13.05亿元和31.68亿元，同比分别增长60.53%、78.36%和142.74%，增速迅猛；归母净利润方面，则分别亏损2.39亿元、6.37亿元和17.53亿元，亏损幅度持续扩大。自2018年至今，网易有道累计亏损约29.55亿元。记者注意到，巨额营业费用或是网易有道亏损的重要原因之一。2018年至2020年，网易有道营业费用合计分别为4.59亿元、9.90亿元和32.66亿元，其中市场、销售和管理费用分别为2.52亿元、6.96亿元和28.35亿元，占营业费用比例分别为54.90%、70.30%和86.80%。

《经济参考报》记者进一步检索公开信息发现，近年来，网易有道旗下产品因违法违规、消费投诉等问题屡遭监管部门点名。今年4月23日，北京市教育委员会印发的《关于近期检查学科类校外线上培训机构发现问题的通报》显示，网易有道旗下有道精品课因存在“在网站、APP售卖暑秋联报课程；违规提前招生收费；以明显低于成本价格售卖课程；以不当用语误导学生报名缴费”等违规问题被责令立即停止违规行为，并限期在本机构网站或公众号显著位置公示整改措施和结果。4月27日，网易有道回应被北京市教委点名批评时表示，积极响应主管部门合规要求，开展一系列合规整改工作：严格遵守相关法规和预售政策，下架涉及提前招生的课程；更科学谨慎规范定价策略，对于明显低于成本价售卖的课程进行下架；严格遵照相关规范要求，自查并改正网站、APP中的不当宣传用语。

记者还发现，2019年，“APP专项治理工作组”向社会通报了网易有道旗下的“有道云笔记”APP存在的问题，主要包括：“既未经用户同意，也未做匿名化处理，通过客户端嵌入的有赞等SDK向第三方提供设备ID、用户操作记录等个人信息；在申请打开存储等可收集个人信息的权限时，未同步告知用户其目的；未提供有效的注销用户账号功能；隐私政策难以访问”等问题。

此外，今年“3·15”之际，新浪旗下消费者投诉平台“黑猫投诉”教育培训分类投诉信息显示，有道精品课位列黑榜月榜第四。截至目前，黑猫投诉上有道精品课投诉量多达160余件，问题主要集中在退费难、虚假宣传、骚扰频繁等方面。

(责编：王震、吕骞)