姚翀

原标题：“提速降费”， 你感受到了吗？

绘图：杨佳

“5·17”世界电信日，工信部再度公布我国“提速降费”最新成果。2021年，我国继续实施网络精准降费，“5G”“千兆光纤”成为用户信息消费新的聚焦点。

流量需求持续增长

在“5·17”世界电信日上，工信部表示，2020年下半年以来，随着5G建设发展进程加快，移动网络单位流量平均资费又下降了10%。据全球移动通信协会（GSMA）监测，我国移动通信用户月均支出（ARPU）是5.94美元，低于全球11.36美元的平均水平。

流量资费的整体下降，带来的是流量需求的持续增长。工信部发布的数据显示，一季度，我国移动互联网累计流量达482亿GB，同比增长35.3%，增速较1—2月提高3.5个百分点。

其中，通过手机上网的流量达到462亿GB，同比增长34.5%，占移动互联网总流量的95.9%。3月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到12.74GB/户，同比增长34.1%，比上年同期高3.24GB/户。目前，我国移动APP超过350万款。

5G用户没用5G？

据工信部数据，截至3月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.01亿户，比上年末净增696万户；三家基础电信企业5G手机终端用户连接数达2.85亿户，比上年末净增8684万户，占移动电话用户的17.8%。

根据三大运营商所公布的一季度用户数据，中国电信、中国联通和中国移动5G套餐用户渗透率分别为31.2%、29.7%和20%，中国移动、中国电信和中国联通的5G套餐用户数分别为1.89亿户、1.11亿户和9185万户，5G套餐用户数超3.9亿。

南方日报记者注意到，三大运营商公布的5G套餐用户数3.9亿，与工信部的5G网络连接数2.85亿，中间相差了1.05亿。而这部分人，就是已经开通了5G套餐，但是却没有用5G网络的人，这个群体人数可谓不少。

使用意愿不强烈

南方日报记者在调查中发现，身边不少用户，都是这1亿群体中的一员，也就是开了5G套餐，却没用5G网，甚至为了“省电”，把5G网络长期设置为不连接状态。

由此可以看出，从5G到4G，速度提升了，但用户使用意愿却并不强。“目前，没有杀手级的应用场景，这是一个很重要的原因。”通信行业人士向记者坦言。

2G时代对应的是文字信息，3G时代由文字转变为图文，4G则进入视频时代。相应网络时代都对应了划时代的应用产品，3G是微博、微信，4G是抖音、西瓜视频、直播等。

5G应该对应的是万物互联，对应各个智能终端设备，不过，在现阶段，好用的智能终端设备生态，并没有形成，5G的广连接、低延迟未被体验，消费者使用意愿不强。

实际支出费用并不低？

去年下半年，移动网络单位流量平均资费又下降了10%，目前，5G套餐的单价下降到每个G为4.4元，毫无疑问，平均单价切实降低，不过，记者在调查中发现，在用户端，其感受却并非如此。

目前，5G畅享套餐的起步价基本在百元以上，而不少用户发现，在5G套餐雷厉风行的推广下，不少4G的廉价套餐已逐步没了踪迹，不少用户在升级5G套餐后想反悔，却发现无法回到以前的4G套餐。

一组数据或许反映了用户实际支出变动的趋势：随着5G套餐用户的增长，用户每月月租费用增加明显，中国移动ARPU值（每用户平均收入）达到（人均月消费）47.4元，同比增长0.9%，中国电信ARPU为45.6元，中国联通的ARPU为44.6元。

“信号盲区”要扫清

5G网络“触网”意愿不高，还有着信号的原因。记者实测发现，目前，在室内环境下，5G信号覆盖仍有盲区，且速度水平堪忧，更为让消费者有明显感受的事，当前4G信号及速度，也时常出现问题。

而在固定宽带光纤上，在一些区域，则出现了升级难的问题，有不少用户亦向本报反映，其实际测速常常达不到甚至远低于办理时承诺的水准。

当前，工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》要求，要用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。这给我们扫清信号和速度盲区带来了更多可能性，也意味着“双千兆”时代的到来。

(责编：赵超、吕骞)