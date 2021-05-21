孟凡霞 李海媛

原标题：“迷你基”难以为继 年内78只产品离场

在当前市场持续震荡调整的背景下，新基金发行遇冷，新品延募、募集失败的情况屡屡出现。另一方面，存续基金也不好做，年内已有不少基金“黯然离场”，5月20日，融通基金发布旗下一只产品的清算报告，同日还有3家基金公司发布旗下产品可能触及基金合同终止情形的提示性公告。公开数据显示，截至5月20日，年内已有近80只基金（份额合并计算，下同）发布清算报告，较去年同期数量翻倍。而这其中，规模“迷你”成主要原因。

逼近“清盘线”

再现基金产品因规模“迷你”而退市。5月20日，融通基金发布公告称，旗下产品融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）（以下简称“融通中证精准医疗主题指数”）因连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发了基金合同中约定的终止基金合同情形，故发布基金合同终止及基金财产清算的公告。

据悉，融通中证精准医疗主题指数的基金合同约定，若该产品连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，将进行财产清算并终止基金合同，且不需召开基金份额持有人大会。

除融通中证精准医疗主题指数外，还有多只基金因规模过小而面临退市风险。北京商报记者注意到，5月20日，还有嘉实汇鑫中短债、长城稳利纯债、南方聚利1年定开债券3只产品发布可能触发基金合同终止情形的提示性公告。据公告内容显示，上述产品均面临连续多个工作日基金资产净值低于5000万元“清盘线”的情况，因此可能触发基金合同终止情形，故发布提示性公告。

据同花顺iFinD数据显示，截至今年一季度末，嘉实汇鑫中短债、长城稳利纯债、南方聚利1年定开债券的合并规模分别为0.31亿元、2.2亿元、0.66亿元。不难看出，嘉实汇鑫中短债在一季度末已经成为“迷你基”，南方聚利1年定开债券的规模也接近“清盘线”。

值得一提的是，就在前一个工作日，也有多只基金产品发布清算报告。公开资料显示，5月19日，东兴核心成长混合、东兴众智优选混合、东兴量化多策略混合、景顺长城景瑞睿利回报混合、南方甑智混合等5只产品发布清算报告。其中，景顺长城景瑞睿利回报混合是因基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元而触发基金合同终止条件，其余4只产品则是经基金份额持有人大会表决通过而进入清算程序，不过，从该4只基金清盘前最新披露的规模情况看，也已跌破“清盘线”。

“迷你”的压力

事实上，年内清盘的基金产品已不在少数。据北京商报记者不完全统计，截至5月20日，5月以来共有18只基金发布清算报告。其中，有13只权益类产品，占比高达七成；另外也有5只债券型基金于本月发布清算报告。而2020年同期，仅有3只产品发布清算报告，其中债基2只，混合型基金1只。

拉长时间来看，年内清盘基金的数量较去年同期也有明显增长。数据显示，截至5月20日，年内共有78只产品发布清算报告，同比增151.61%。而去年同期仅31只基金发布清算报告。

年内基金产品清盘数量激增的现象，在前海开源首席经济学家杨德龙看来主要是由两方面因素导致。一方面是和市场因素有关，尤其是春节假期结束后，股票市场大幅下跌，导致新基金发行遇冷。同时，老基金也面临着赎回压力，导致部分“迷你”基金难以持续发展，最后不得不选择清盘。

另一方面，则是与行业的马太效应有一定的关系，部分龙头公司的产品规模不断增长，甚至爆款基金频出，但是很多中小型基金公司的产品规模却难以为继，部分产品甚至因为被大幅赎回而导致规模低于“清盘线”。对基金公司而言，维持这类“迷你”基金的成本可能过高，因此对基金管理人来说，两害相权取其轻，放弃继续维持这类产品的规模，转向清盘或是最好的选择。

那么，在年内的剩余时间，公募基金的清盘数量是否还会大幅攀升？杨德龙认为，这主要还是取决于市场行情。“如果在接下来的时间A股市场行情仍‘萎靡不振’，可能还会有部分基金产品面临清盘的风险。若行情逐步好转，那么基金清盘的现象则会有所改善。”

(责编：赵超、吕骞)