岳品瑜 廖蒙

原标题：LPR 13个月不变 房贷利率要上行？

5月20日，5月贷款市场报价利率（LPR）报价如期而至，1年期报3.85%，5年期以上报4.65%。而这也是自2020年4月以来，LPR报价连续13个月“按兵不动”。一方面央行持续开展小额定频逆回购、等量平价续作中期借贷便利（MLF），另一方面近日部分地区银行上调房贷利率，引发业内对于房地产市场贷款利率的关注。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示，从近期公布的经济数据来看，实体经济融资需求旺盛，经济延续良好复苏态势，显示目前利率水平继续为经济复苏提供有力支持。“从供需角度来看，由于实体需求持续强劲加之部分银行面临一定资本负债约束，供求关系也可能削弱部分银行降低利率意愿，”周茂华指出，“LPR报价利率继续按兵不动，基本符合预期。”

北京商报记者梳理发现，2021年以来，央行在94个交易日均开展了逆回购操作。自3月1日以来，央行连续开展100亿元小额定频逆回购操作，以此引导货币市场利率围绕公开市场操作利率在合理区间波动，公开市场操作的连续性得以进一步加强。

此外，5月17日，央行等量开展1000亿元MLF续作操作，利率同样为2.95%。东方金诚首席宏观分析师王青进一步表示，MLF招标利率与上月持平，意味着5月LPR报价的参考基础未发生变化。LPR报价属于市场利率范畴，但具有很强的政策信号意义。LPR报价持续不动，很大程度上体现了经济修复期货币政策“稳”字当头的基调。

值得一提的是，随着LPR继续不变这一结果出炉，主要针对居民房贷的5年期LPR受到热议。对于房地产市场而言，5年期LPR作为房贷报价的参考基准，将直接影响到购房者的房贷成本支出。

5月17日，国家统计局公布4月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示，4个一线城市新房销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大；二手房销售价格环比上涨0.8%。同时，31个二线城市、35个三线城市的二手房销售价格环比分别上涨0.5%、0.3%。

在王青看来，若接下来房地产市场持续升温，特别是一线城市房价上涨势头向二、三线城市扩散，未来不排除5年期LPR报价单独小幅上调的可能。“在今年‘有保有压’的结构性信贷政策下，未来房地产信贷环境会进一步趋紧，居民房贷利率还有上行空间。”

北京商报记者了解到，随着房地产行业资金来源的监管红线持续收紧，各地对于楼市的监管力度不断加码，部分城市房贷放款周期延长。5月20日，“多地银行上调房贷利率”的消息频出，房地产信贷环境承压。

中原地产首席分析师张大伟指出，少数城市此前成交量突然爆发上涨，叠加经营贷严查、房贷需求上涨等因素，房贷利率有所波动。但整体来看，只有华南少数城市房贷有所变化，房贷利率大部分城市基本平稳。

张大伟强调，房贷利率变化与各城市楼市成交量变化、各家银行信贷额度、是否触及监管红线有关，整体看来，全国信贷额度从去年天量开始逐渐回归平稳。“LPR短期内将继续稳定为主，预计不会有明显变化。房贷利率有上行可能性，但是稳定依然是主要趋势。”

(责编：赵超、吕骞)