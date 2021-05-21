人民网北京5月21日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部发布了《2020年交通运输行业发展统计公报》（以下简称《统计公报》），《统计公报》显示， 2020年我国完成交通固定资产投资34752亿元，比上年增长7.1%。完成营业性客运量96.65亿人，比上年下降45.1%，完成旅客周转量19251.43亿人公里，下降45.5%；完成营业性货运量464.40亿吨，下降0.5%，完成货物周转量196760.92亿吨公里，下降1.0%。

对此，交通运输部综合规划司相关负责人进行了解读。该负责人表示，2020年是交通运输行业在危机中育新机、于变局中开新局，全年交通运输主要指标稳定恢复，基础设施网络加快完善，运输装备不断升级，运输结构持续优化，基本完成交通运输脱贫攻坚和“十三五”规划目标任务。

此外，取消高速公路省界收费站并实现平稳运行，开工建设川藏铁路等重大标志性工程，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供了坚强的交通运输保障。

交通运输业主要指标持续恢复

全年呈现先降后升的“V”型走势

疫情发生以来，交通运输行业受到巨大冲击。上述负责人表示，随着行业复工复产各项政策效果逐步显现，主要指标在年初大幅下降后持续恢复，全年呈现先降后升的“V”型走势。

交通固定资产投资率先恢复。自2020年5月起，投资累计增速由负转正，基本补齐疫情造成的缺口。全年完成投资3.5万亿元，比上年增长7.1%，增速为近三年最高水平。其中，公路水路完成投资2.6万亿元，增长10.4%。高速公路投资带动作用明显，完成投资1.3万亿元，增长17.2%，拉动整个交通投资增长6.1个百分点。

港口货物吞吐量实现较快增长。全年全国港口完成货物吞吐量145.50亿吨，比上年增长4.3%，其中外贸完成44.96亿吨，增长4.0%。分货类看，完成煤炭及制品吞吐量25.56亿吨，下降2.7%；石油、天然气及制品吞吐量13.10亿吨，增长7.9%；金属矿石吞吐量23.41亿吨，增长5.5%。完成集装箱吞吐量2.64亿标箱，增长1.2%。

货运规模已基本恢复至疫情前水平。全年完成营业性货运量464.40亿吨，恢复至上年的99.5%。其中，铁路货物总发送量比上年增长3.2%，公路、水路、民航货运量分别恢复至上年的99.7%、96.7%和89.8%。快递实现逆势增长，完成快递业务量833.6亿件，比上年增长31.2%，快递业务收入8795.4亿元，增长17.3%。

客运规模稳步恢复。全年完成营业性客运量96.65亿人，恢复至上年的54.9%，其中铁路、公路、水路、民航客运量分别恢复至上年的60.2%、53.0%、54.8%和63.3%。完成城市客运量871.92亿人，恢复至上年的68.2%，其中公共汽电车、轨道交通、巡游出租汽车和轮渡客运量分别恢复至上年的63.9%、73.7%、72.8%和52.9%。

交通基础设施网络加快完善

农村公路网规模不断扩大

高效率交通基础设施比重不断提高。截至2020年末，全国高铁营业里程3.8万公里，比上年末增加0.3万公里，占铁路营业里程比重为26.0%，提高0.8个百分点。高速公路里程16.10万公里，增加1.14万公里，占公路总里程比重为3.1%，提高0.1个百分点。全国港口万吨级及以上泊位数量增加72个。定期航班通航机场、定期航班通航城市分别提高至240个和237个。

普通干线网结构不断优化。截至2020年末，全国铁路复线率、电气化率分别为59.5%和72.8%，比上年末分别提高0.5个和0.9个百分点。二级及以上公路里程增加3.04万公里，占公路总里程比重为13.5%，提高0.1个百分点。三级及以上航道里程增加565公里，占航道总里程比重为11.3%，提高0.4个百分点。

农村公路网规模不断扩大。“四好农村路”建设深入推进，截至2020年末，农村公路里程438.23万公里，比上年末增加18.19万公里，占公路总里程比重为84.3%，提高0.5个百分点，其中县、乡、村道分别增加8.11万公里、4.04万公里和6.04万公里。

交通运输装备持续升级

更趋绿色化、更趋专业化、更趋大型化

截至2020年末，全国拥有铁路电力机车1.38万台，占全部铁路机车比重为62.7%，比上年末提高0.4个百分点。城市公共汽电车中，天然气车、纯电动车和混合动力车比重为84.3%，提高3.7个百分点。

截至2020年末，全国铁路拥有动车组3918标准组、31340辆，比上年末分别增加253标准组、2021辆，动车组占铁路客车数量比重为41.2%，提高2.6个百分点。公路专用载货汽车数量、吨位分别增长0.3%和0.6%，牵引车、挂车数量分别增长16.0%和19.7%。船舶集装箱箱位293.03万标箱，增长30.9%。

截至2020年末，载货汽车平均吨位由上年末的12.5吨提高至14.2吨，大型货车吨位占普通货车吨位比重为97.5%，提高3.0个百分点。运输船舶平均净载重量2134.0吨/艘，增长9.3%。

交通运输结构不断优化

大宗货物“公转铁”“公转水”深入推进

便捷高效出行比重持续提高。全年完成铁路旅客发送量22.03亿人，占全社会营业性客运量比重为22.8%，比上年提高2.0个百分点，其中动车组旅客发送量占铁路旅客发送量比重超过60%。

数据显示，全年完成民航客运量4.18亿人，占全社会营业性客运量比重为4.3%，提高0.6个百分点。完成轨道交通客运量175.90亿人，占城市客运量比重为20.2%，提高1.5个百分点。

货运结构调整不断深入。大宗货物“公转铁”“公转水”深入推进，全年完成铁路货物总发送量45.52亿吨，占全社会货运量比重为9.8%，比上年提高0.3个百分点。完成水路货运量76.16亿吨，占全社会货运量比重为16.4%，提高0.2个百分点。完成公路货运量342.64亿吨，占全社会货运量比重为73.8%，下降0.5个百分点。

多式联运加快推进。全年全国港口完成集装箱铁水联运量687万标箱，比上年增长29.6%，占港口集装箱吞吐量比重为2.6%，提高0.6个百分点。

(责编：王连香、吕骞)