程婕

原标题：我国输入性通胀风险总体可控

5月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，本月贷款市场报价利率（LPR）：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均与上月持平。自2020年4月以来，LPR已连续13个月保持不变。

业内人士普遍认为，5月MLF操作利率持平，符合市场预期，也表明近期通胀升温没有动摇货币政策“稳”字当头的基调。

央行5月11日发布的今年一季度货币政策执行报告认为，全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI，但输入性通胀的风险总体可控。我国在去年应对疫情时坚持实施正常的货币政策，没有搞“大水漫灌”，经济发展稳中向好，保持了总供求基本平衡，不存在长期通胀或通缩的基础。

报告还表示，要深化利率、汇率市场化改革，畅通货币政策传导渠道。健全市场化利率形成和传导机制，完善央行政策利率体系，继续深化贷款市场报价利率改革，释放改革促进降低贷款利率的潜力，优化存款利率监管，推动实际贷款利率进一步降低，继续引导金融系统向实体经济让利。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，央行考量各种因素，预计今年CPI涨幅较为温和，货币政策为此大幅收紧甚至上调政策利率的可能性基本可以排除。考虑到未来一段时间PPI仍有上升势头，接下来货币政策可能会加强与产业政策、财政政策等其他政策配合，在“稳”字当头的基调下，适时适度实施数量型边际收紧操作，释放稳物价信号，稳定市场预期。

内存

本月LPR报价基础未发生变化

LPR是由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。1年期MLF（中期借贷便利）操作利率是1年期LPR报价的参考基础。自2019年9月以来，二者一直保持同步调整。

5月17日，央行宣布开展1年期中期借贷便利操作1000亿元，中标利率为2.95%，与上月持平。这意味着，本月LPR报价基础未发生变化。综合考虑银行资金成本边际变化情况，东方金诚首席宏观分析师王青认为，报价银行缺乏调整5月LPR报价加点的动力。

(责编：赵超、吕骞)