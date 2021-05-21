入夏以来，四川省达州市逾80万亩小麦进入成熟收割期。图为5月17日，达州市渠县有庆镇太阳村农民在晾晒收获的小麦。

邓良奎摄（人民视觉）

5月初，植保无人机在山东省枣庄市市中区田间进行小麦防病虫害、防干热风、防倒伏的“一喷三防”作业，确保夏粮丰收。

孙中喆摄（影像中国）

5月12日，安徽省安庆市宿松县农垦华阳河农场，收割机在雨前抢收小麦。

李 龙摄（影像中国）

5月14日，在浙江省杭州市临安区天目山镇周云村，滚滚麦浪与青山、农房相映成景。

胡剑欢摄（影像中国）

清晨，山东省临沂市郯城县郯城街道农民在田间查看小麦长势，小麦上的露珠折射出晨曦的光华。

张春雷摄（影像中国）

时下，贵州省毕节市纳雍县百兴镇的有机小麦进入收获季节。图为5月11日，百兴镇泥奢期村村民在收割小麦。

韩贤普摄（影像中国）

当前，夏粮主要作物小麦由南向北陆续进入成熟期，农民抓住晴好天气加强田管、抢收小麦，为夺取夏粮丰收打下坚实基础。

“夏粮丰收了，全年经济就托底了。”今年以来，各地各有关部门多措并举抓好粮食生产，冬小麦面积实现近4年来首次增加，主产省一、二类苗占比普遍在九成左右，长势好于上年和常年，夏粮丰收在望。

麦浪翻滚，农机穿梭，田野生机勃勃，构成了一幅幅美不胜收的乡村田园画卷。

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《 人民日报 》（ 2021年05月21日 07 版）

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