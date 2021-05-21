人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

冬小麦面积实现近四年来首次增加

风吹麦浪 丰收在望

2021年05月21日08:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　入夏以来，四川省达州市逾80万亩小麦进入成熟收割期。图为5月17日，达州市渠县有庆镇太阳村农民在晾晒收获的小麦。
　　邓良奎摄（人民视觉）

　　5月初，植保无人机在山东省枣庄市市中区田间进行小麦防病虫害、防干热风、防倒伏的“一喷三防”作业，确保夏粮丰收。
　　孙中喆摄（影像中国）

　　5月12日，安徽省安庆市宿松县农垦华阳河农场，收割机在雨前抢收小麦。
　　李 龙摄（影像中国）

　　5月14日，在浙江省杭州市临安区天目山镇周云村，滚滚麦浪与青山、农房相映成景。
　　胡剑欢摄（影像中国）

　　清晨，山东省临沂市郯城县郯城街道农民在田间查看小麦长势，小麦上的露珠折射出晨曦的光华。
　　张春雷摄（影像中国）

　　时下，贵州省毕节市纳雍县百兴镇的有机小麦进入收获季节。图为5月11日，百兴镇泥奢期村村民在收割小麦。
　　韩贤普摄（影像中国）

　　当前，夏粮主要作物小麦由南向北陆续进入成熟期，农民抓住晴好天气加强田管、抢收小麦，为夺取夏粮丰收打下坚实基础。

　　“夏粮丰收了，全年经济就托底了。”今年以来，各地各有关部门多措并举抓好粮食生产，冬小麦面积实现近4年来首次增加，主产省一、二类苗占比普遍在九成左右，长势好于上年和常年，夏粮丰收在望。

　　麦浪翻滚，农机穿梭，田野生机勃勃，构成了一幅幅美不胜收的乡村田园画卷。

　　

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2021年05月21日 07 版）
(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部