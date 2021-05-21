梅 宏

习近平总书记指出：“信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇”“推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用”。习近平总书记的重要论述，明确了我国经济社会发展的战略方向，为实施国家大数据战略、加快建设数字中国、大力发展数字经济提供了根本遵循。

我国是制造大国和互联网大国，推动传统行业数字化转型具备丰富的应用场景、广阔的市场空间和强大的内生动力。然而，一些企业囿于传统观念和路径依赖，对科技发展态势认识和理解不充分，甚至对新技术应用存在抵触情绪，缺乏转型动力；一些企业面对数字化转型初始投入、过程建设、后期维护等成本高以及可能带来的阵痛和风险，不敢率先探索；一些企业缺少经过实践验证的成功经验和路径，在方法、技术和人才方面也相对匮乏，导致转型乏力。发挥信息化对经济社会发展的引领作用，需要创新思路和方法，有效解决这些突出问题。

数字经济以数字化知识和信息作为关键生产要素，以现代信息网络作为重要载体，以信息通信技术的有效运用作为效率提升和结构优化的重要推动力。面对数字经济发展的历史机遇，各个行业都需要认清时代大势，主动拥抱信息化。适应数字经济发展趋势，推动企业数字化转型，需要积极培育互联网思维和数字化思维，适应信息技术在经济社会发展过程中从“工具”“助手”到“主导”“引领”的功能转变。传统行业需要换位思考，从新一代信息技术的视角来审视自身，针对转型发展中的瓶颈问题，开展“自我革命”；信息技术企业也要融入传统行业，学习掌握相关行业的知识，努力引领传统行业转型发展。

当前，信息技术已经融入经济社会生活的方方面面，催生出许多新产业新业态新模式，这对数字化人才培养提出诸多新要求。数字时代需要的不仅仅是技术型人才，更需要能将设计思维、业务场景、经营方法和信息技术等有机结合的复合型创新人才。培养适应信息化发展需求的人才，需要社会各界共同努力。要做好数字化人才培养的顶层设计，鼓励多元投入，营造人才成长的良好环境。高校、科研院所要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，构建高水平复合型人才培养模式。相关行业、企业要为数字化人才建立可持续的成长机制，形成助力人才发展的环境和文化。

推进信息化建设、发展数字经济是一项系统工程，需要多方协调、统筹推进。要进一步做好发展规划，结合实际情况，制定合理的引导措施，指导相关产业、行业和企业实现数字化转型发展。企业要推动传统管理方式向数字化管理方式转换，在管理模式、组织结构、经营理念、产品研发等方面做好规划，有序、按需深化信息技术的全流程应用，实现转型效益最大化。

当前，很多行业和企业均已认识到，信息化将成为转型发展的必然选择。推动数字化转型，要对现有的业务流程、产品体系、管理架构、经营方式等进行深度重构。不同行业、企业信息化建设所采用的理论方法、技术方案、经营思想等不尽相同，需要吸收借鉴多种成功案例的经验。相关行业、企业要在政府部门的引导和支持下，开展多层级、多方位、多途径的试点工程建设，探索传统行业数字化转型的科学路径。

（作者为中国科学院院士、中国人民解放军军事科学院副院长）

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 13 版）

(责编：赵超、吕骞)