乔 彩

经过一段时期的快速发展，到2016年，全球智能手机出货量达到历史峰值，市场接近饱和，随后智能手机出货量连续4年下滑。

如今，中国智能手机市场已是一片红海。过去几年，智能手机行业经历了几轮洗礼。在这个过程中，许多手机品牌被市场淘汰，其中还包括一些曾经的行业巨头。席卷全行业的大洗牌，对于任何手机品牌来说都是严峻挑战。面对复杂的行业环境和激烈的外部竞争，谁能抓住用户不断变化的需求，打造出让消费者满意的产品，谁就能突出重围、赢得市场。

从“用手机”到“玩手机”，人们花在手机上的时间越来越多，对手机体验的要求也越来越高。对今天的消费者而言，手机通话顺畅、功能多样已不新鲜。使用是否流畅、拍照功能是否强大、操作是否人性化、续航时间是否更长、充电是否方便等，才是他们更关心的部分。因此，从性能、系统、设计等方面发力，是当今国产手机品牌努力的方向。

满足日益升级的消费需求离不开技术革新。华为推出的折叠屏实现了大面积视觉交互，引领了智能手机发展的新趋势；小米的无线快速充电技术大大提高了充电效率，大功率充电器只用半个多小时就可以把电池充满；一加率先搭载的高刷新率2K屏幕大大提升了手机使用的视觉体验，开启了手机的高帧屏幕时代；OPPO推出颜色影像旗舰机，“10亿色双主摄”的配置实现了手机影像的又一次升级……首屈一指的创新研发实力，让国产手机赢得越来越多消费者的青睐。

经过市场洗礼，消费者的选择更加理性，性价比成为很多用户最看重的要素。随着技术进步，国产手机早已摆脱山寨机的粗制滥造，更敢于创新，消费者不用花特别昂贵的价钱就能体验先进的科技。很多手机品牌都推出了高性价比的机型，除了一直主打性价比的Realme和小米子品牌红米，OPPO、vivo等品牌发布的不少新机型起售价位也在3000元以内。比如，Realme最近发布的新机GT Neo售价不到2000元，却搭载了最新旗舰芯天玑1200、120Hz高刷新率屏幕、50W智慧闪充、6400万像素主摄像头等亮眼配置。

要做出让消费者满意的产品，就要不断挖掘消费者需求，及时关注用户反馈。小米建立的用户交流平台——小米社区，致力于跟用户做朋友，首创了用互联网模式开发手机操作系统、“发烧友”参与开发改进的模式，让“米粉”第一时间测评体验小米新品。针对用户求助、反馈和建议，工作人员会及时作出回复，通过与“米粉”不断沟通，优化自身产品。

在提升产品竞争力的同时，积极布局渠道、产品线、生态链，也是加速发展的重要渠道。不少手机品牌深耕线上线下市场，建立了渠道优势，如OPPO、vivo对三四线市场以及年轻群体、都市时尚群体的长年耕耘。越来越多的手机品牌推出物联网产品，为用户提供无缝互联的无负担体验，如小米推出的智能音箱、智能开关等。

随着5G不断普及，手机行业有了新的发展方向。抓住5G技术，是各大手机品牌占据新一轮存量市场的关键。只有在技术创新、用户人群建设、市场布局等方面打好攻坚战，扩大品牌影响力，才有余力应对5G时代的又一场硬仗。

(责编：赵超、吕骞)