人民网北京5月21日电 （记者李彤）近期，国务院常务会议两次部署大宗商品保供稳价。近几个交易日来，国内期货市场大宗商品价格出现下跌行情。多位业界人士接受人民网采访时表示，本轮大宗商品价格上涨，是全球疫情剧烈冲击效应的一部分。从中短期看，大宗商品价格或将呈现下降趋势。从长远看，中国应对外部市场变化的能力在逐渐增强。

5月19日召开的国务院常务会议，要求部署做好大宗商品保供稳价工作，保持经济平稳运行；5月12日召开的国务院常务会议，要求跟踪分析国内外形势和市场变化，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。

围绕价格上涨的原因，湖北省统计局副局长叶青接受人民网采访时表示，一方面受到新冠肺炎疫情、地质灾害等影响，全球大宗商品的供应量减少了，也有个别国家借机上涨价格；另一方面，中国经济复苏超预期，各方面的建设全面展开，对大宗商品的需求增长了。

“去年疫情突发，世界经济剧烈衰退，国际大宗商品价格骤然下冲；今年伴随疫苗进入大规模接种阶段，全球经济转入修复过程，大宗商品价格出现大幅上冲。”东方金诚首席宏观分析师王青认为，考虑到当前全球经济中缺乏推动大宗商品价格长期上涨的结构性需求，供给瓶颈会随着疫情受控而逐步缓解。

对于国务院常务会议的工作部署，中国民主促进会经济委员会副主任王林表示，国务院常务会议部署做好大宗商品保供稳价工作，重点是遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。王林表示，目前已经出现了由于大宗商品上游价格上涨，导致的中游、下游商品价格上涨的迹象。

“此外，大宗商品价格快速上扬，短期内会给下游行业带来成本抬升压力，特别是加剧了下游小微企业的经营困难。目前，小微企业是宏观经济修复相对缓慢和薄弱的环节，但其又与民生、就业关系密切。”王青表示，上游大宗商品价格快速上涨，还可能引发市场通胀预期抬头。

针对预防大宗商品价格上涨的举措，王林表示，当前政府部门正在通过调节关税等具体举措，更好利用两个市场、两种资源，来增强保供稳价能力，控制大宗商品上游价格上涨。“此外，国家层面已经明确，到2025年铁金属国内自给率要达到45%以上，国内年产废钢资源量达到3亿吨，打造1至2个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山，海外权益铁矿占进口矿比重超过20%。”王林说。

对于近几个交易日大宗商品的价格下跌行情，王青认为，主要是政府部门针对期货市场的严监管举措产生了效果。这表明，前期大宗商品价格快速上行，既有供需错位的原因，也存在市场跟风炒作，甚至哄抬价格等背离基本面的现象。

“由于我国政府层面的连续发声和前序举措的实施，让看涨方有了正确的认知，不再囤货居奇。此外，美国的货币政策也在调整，货币收紧会带动大宗商品的价格下跌。”王林说。

谈及未来大宗商品的价格发展趋势，王林认为，从中短期看价格有下行趋势，从长期看还要关注全球疫情的控制情况。

“值得注意的是，今年国内经济修复将更多依靠消费复苏，基建和房地产投资增速稳中有降。因此，接下来‘中需求’也将对国际大宗商品价格上涨起到降温作用。”王青说。

对于避免受到国际大宗商品价格波动的影响，叶青建议，一方面学习原油储备制度，低价时收购，增加库存；高价时抛出，以平衡价格。另一方面，要从长计议，加大国内铁矿石资源的勘查开发力度，加快推进国内铁矿新项目和在产资源接续项目的建设，统筹做好再生钢铁资源回收利用，完善多元化的进口供应体系。

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