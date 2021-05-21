人民网天津5月20日电 （记者毕磊）为期三天的第五届世界智能大会20日在天津梅江会展中心开幕，本届大会以“智能新时代：赋能新发展、智构新格局”为主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦智能科技赋能高质量发展，服务构建新发展格局。来自政界、学界和企业界等不同界别的嘉宾共话智能科技新趋势，共谋智能领域新合作，共绘智能发展的新途径。

智能科技发展带来新机遇

中国工程院院长李晓红在致辞中表示，去年新冠肺炎疫情肆虐全球，智能科技在疫情防控、疾病诊断、疫苗研发、复工复产等方面发挥了重要的作用。后疫情时代，随着数字化、网络化、智能化等新模式、新产业、新业态的蓬勃发展，智能科技正在对经济发展、社会进步、全球治理等方面产生更加深远的影响。

当前，作为新一轮科技革命和产业变革的重要协同力量，人工智能在算法、算力、大数据的技术驱动和巨大的经济社会需求牵引下，正在对全球经济社会发展和人类生产生活产生重大而深远的影响。

中国工程院院士周济认为，进入新世纪以来，互联网、云计算、大数据等信息技术日新月异飞速发展，极其迅速地转化为现实生产力，形成了群体性跨越，这些历史性的技术进步集中汇聚到新一代人工智能的战略性突破，新一代人工智能已经成为新一轮科技革命的核心，充分认识到新一轮科技在人工智能方面的发展，将深刻地改变人类社会生活，改变世界。

“当前，我们面临着新的经济发展所带来的千载难逢的历史机遇和挑战。因此，我们应抓住机遇、乘势而上，与新的历史交汇期同频共振，今后15年正是智能制造这个新一轮工业革命的核心技术发展的关键时期，中国制造业必须应抓住这一历史使命，集中优势力量打一场战略决战，推动中国制造业由大变强，进入世界产业链中高端，实现中国制造业的跨越发展。”周济说道。

科技创新护航智能化建设

“制造强，须装备强；装备强，须机床强。机床是一个国家装备制造的根本，被誉为制造之母，其技术水平代表着一个国家的综合竞争力。”通用技术集团董事长于旭波指出，通用技术集团将数字化、智能化转型作为重要的发展战略，启动了“通用智造”行动计划，加快构建机床全生命周期智能化解决方案，力争实现“换道超车”，成为代表中国高端数控机床和智能制造水平、具有自主核心技术和全球竞争力的世界一流高端机床装备集团。

据介绍，通用技术集团大力推进数字化、智能化在机床产业的探索和实践，加强产业整合协调，搭建了装备板块建设的统一数字化产业平台1+N结构，即1个数字化平台，多家企业和工厂，重构了新通用装备制造生态发展体系。

对于智能制造，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军提出四个建议。他表示，制造领域也需要突破硬核科技，无论是材料领域还是装备领域，都有非常多的技术难点，这需要我们下更大的功夫。

“谈到科技的发展，不可避免地就谈到人才。我依然觉得，吸纳全球最优质的人才，是今天中国科技领域最重要的事情。”雷军表示。

同时，在科技创新的过程中，要更好地营造创新动力。“创新氛围的核心其实就是包容和容忍失败，因为创新就是做别人没有做过的事情，或者别人做过但没有成功的事情，这样的事情有巨大的风险。” 雷军说。

智能化为高质量发展“添薪续力”

“目前，人工智能产品融合能力持续提升，技术应用拓展到智能制造、智慧农业、智慧医疗、智慧器械等各个领域，智能+产品和服务日渐丰富，积极发展态势加快形成，带动作用进一步增加。” 中国电子科技集团有限公司董事长陈肇雄指出，近年来，支撑全球人工智能产业发展的基础设施加快完善，智能化基础网络、巩固数据集、高性能计算措施与支撑平台的覆盖范围不断扩大，支撑能力不断增强。当前人工智能正在引发链式突破，推动各行业、各领域，从数字化、网络化，向智能化加速跃升，引领经济社会发生深刻变革。

对如何体系化推进人工智能技术创新和产业发展相关工作，陈肇雄分享了他的观点：“我们要搭建高端创新平台，组建人工智能研究院，集聚优秀资源，加快人工智能技术产业发展布局，突破关键核心技术，瞄准全链条创新，将人工智能拓展到智能制造，智慧安防、智慧空管、智慧物流、智能污水处理等新应用，广泛服务智慧城市、智慧政务、智慧交通等多个领域，从而赋能行业社会发展。”

科大讯飞董事长刘庆峰认为，人工智能不仅带来社会的提升，使社会变得更加美好、更有温度，而且能用来解决未来社会的刚需问题。

刘庆峰指出，幸福生活需要人工智能，工业强国必须要用到人工智能来进行价值链的重塑。在十四五期间，掌握了人工智能的制高点就掌握了价值链的全球话语权，同时掌握了使得本国人民享受未来的社会红利。

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