中国上市银行业绩回顾与展望研讨会现场。人民网记者 李彤摄

人民网北京5月21日电 （记者李彤）“2020年，中国上市银行实现了净利润的正增长，经受住了新冠肺炎疫情的考验。”“2021年一季度，38家A股上市银行净利润同比增长4.55%。”近日，安永发布的《中国上市银行2020年回顾及未来展望》《中国38家A股上市银行2021年一季度业绩概览》显示，2020年以来上市银行受疫情影响经营业绩承压，在加大不良处置力度的同时，保持了资产质量的稳定。围绕金融科技、绿色金融等业务，上市银行主动谋变、积极转型。

数据显示，2020年上市银行的经营面临较大压力，净利润合计17616亿元，增速0.1%。由于净利润增长放缓，加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为11.19%和0.86%，较2019年度分别下降了1.28个百分点和0.07个百分点。

安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示：“2020年上市银行的业绩压力主要来自宏观环境。这种错综复杂的外部环境，让中国上市银行面临未曾经历过的、严峻的‘压力测试’，但其净利润仍保持了正增长。此外，银行积极响应疫情防控政策，持续让利实体经济。”

值得注意的是，受新冠疫情等因素的影响，2020年末上市银行不良贷款有所上升，不良贷款余额合计18271亿元，比上年末增加2411亿元，加权平均不良贷款率从2019年末的1.47%上升至1.5%。尽管上市银行不良贷款率上升，但逾期贷款率呈持续下降趋势，由2019年末的1.7%下降至2020年末的1.49%。

安永金融服务合伙人许旭明表示，“上市银行贷款逾期率的下降，一方面是由于不良贷款处置力度加大，另一方面也得益于抗击疫情的相关政策，在一定程度上缓解了经济下行及新冠疫情的影响，保持了资产质量的相对稳定。”

许旭明认为，各家银行根据监管规定对部分受疫情影响的借款人提供临时性延期还本付息的安排。对于这部分贷款，在延期还本付息到期日之前不会体现为逾期贷款，但银行应根据借款人实际情况和实质风险进行贷款风险分类。上市银行需密切关注这些借款人经营情况是否发生改善，避免延期还款到期日风险的集中暴露。

数据的背后，还体现了上市银行主动谋变和积极转型。根据年报披露，在金融科技或信息科技方面投入的22家上市银行数据计算，2020年度共投入1445.97亿元，其中大型商业银行及全国股份制银行投入增长37.88%，平均每家投入金额近百亿元。大型商业银行在全方位提高金融科技对业务赋能的同时，开始对外输出金融科技技术和风控工具，助力中小银行发展。中小银行则继续深耕细作，培育各自的比较优势，创新优化业务、产品、服务、流程、管理和风控，持续提升客户体验，实现客户价值与银行价值的双赢。

安永金融服务合伙人姜长征说：“疫情提升了‘非接触银行’金融服务的需求，2020年上市银行进一步加快金融科技资金和人才投入，设立金融科技子公司，加快对金融科技的布局，加速推进数字化转型，成效逐步体现。这也是上市银行成功经受住疫情考验的重要原因之一。”

2021年是资管新规过渡期的最后一年，上市银行及理财子公司理财业务转型仍面临挑战。姜长征说：“伴随着新技术、新产品的产生以及新的监管环境，资管行业逐步变革，正步入新的时代。理财业务通过期限错配、杠杆提升等传统方式获利的模式受到一定限制。丰富资产投资种类，提升资产定价与风险处置能力成为资管产品获利的主要途径。”

此外，2020年上市银行积极响应国家战略，持续推动绿色金融和普惠金融业务发展，该类业务快速增长。其中大型商业银行的绿色贷款余额增长了25.38%，普惠金融贷款余额增长了48.38%。

对此，许旭明表示，深入开展绿色金融和普惠金融，是银行业转型发展的必然选择。一方面在“碳达峰”“碳中和”“乡村振兴”等举措大力推进下，顺势而为才能享受政策红利，抓住市场机遇。另一方面，积极担当社会责任，以客户为中心，才能增强客户粘性，提高金融服务的覆盖率和可得性，推动金融服务提质增效。

2021年是“十四五”规划的开局之年，上市银行随之迈入了全新发展阶段。忻怡表示，在机遇与挑战并存的新阶段，上市银行需化压力为动力，在做好长期规划的同时保持战略定力，持续推进业务转型，从而实现可持续的高质量发展。

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