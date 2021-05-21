图片来源于市场监管总局

人民网北京5月21日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局联合生态环境部制定并发布《机动车排放召回管理规定》（以下简称《规定》），将产品召回由安全召回扩展至排放召回。《规定》自2021年7月1日起正式实施。

制图：李楠桦

《规定》共三十四条，主要对《规定》适用范围、基本概念、监管体制及职责划分、生产者及经营者义务、召回管理程序、法律责任及信用管理等作出规定。

根据《规定》，生产者排放召回义务与安全召回基本一致，仅在排放风险信息报告环节根据排放召回特点进行了调整，新增了生产者需报告排放零部件名称、质保期等信息。而在信息追溯管理、风险信息报告、主动调查分析与配合、停止生产经营、召回计划报告与发布、召回报告提交等义务与安全召回一致，未新设相关经营者义务。同时，《规定》关于排放召回的相关时限要求也与安全召回一致，确保了召回监管工作的连续性和协调性。

《规定》第十四条指出，生态环境部在大气污染防治监督检查中发现机动车可能存在排放危害的，市场监管总局会同生态环境部可以对机动车生产者进行调查，必要时还可以对排放零部件生产者进行调查。《规定》第二十三条指出，机动车未完成排放召回的，机动车排放检验机构应当在排放检验监测时提醒机动车所有人。《规定》创新性地提出了排放召回要与机动车排放监督检查、排放检验衔接，督促生产者配合排放危害调查，督促车主积极配合完成召回，切实减少排放污染。

《规定》强化了法律责任执行，明确机动车生产者或经营者违反《规定》相关义务的，将“由市场监督管理部门责令改正，处三万元以下罚款”。相比安全召回罚则要求，去掉了“逾期未改正的”前提条件，提高了《规定》的权威性和强制性，有利于提升召回监管效力。《规定》同时提出，将责令召回情况及行政处罚信息计入信用档案，并依法向社会公布。该条款直接关系到生产者的品牌形象和信誉度，目的是增强企业质量诚信意识，形成守信激励和失信惩戒的机制，一定程度上也可弥补《规定》作为部门规章处罚额度受限的不足，敦促企业积极履行召回义务。

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