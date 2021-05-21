“智能网联汽车的网络安全问题关乎个人安全，更关乎智慧交通、智慧城市等社会公共安全。”在第五届世界智能大会高峰会上，360集团创始人、董事长周鸿祎发表演讲时表示，需要有“术业专攻”的网络安全公司深入造车一线，量身打造出车联网安全大脑。

近年来，以5G、人工智能为代表的新一代信息技术加速向制造业融合渗透，持续推动制造业向数字化方向跃迁升级。“智能网联车是中国先进制造业转型升级和互联网转型升级的重要机会，它既是制造业的数字化升级，也是数字产业向新型制造业的拓展。”周鸿祎表示，汽车智能化、网联化的升级本质上是“软件重新定义汽车”，由相互独立的“黑盒子”控制模块走向高度一体化的分布式处理“电脑”集，意味着一切皆可编程、万物互联、数据驱动业务。

周鸿祎还指出，智能网联汽车的安全挑战主要有五个方面：一是汽车代码数量增加带来安全缺陷增加；二是汽车万物互联增大了攻击面，云端成为当前最大安全隐患，汽车遭远程控制威胁突出；三是车企成为安全薄弱环节，数字化意味着企业生产网络、办公网络，以及面向客户、供应商的相关网络都相互连接；四是数据采集带来的泄漏、勒索、滥用风险突出；五是传统安全检测分析手段不再适用，因此，亟需建立新的安全防护系统。

最后，周鸿祎还提出，360联合车企造车不仅要实现性能、空间、人车交互的平权，也要实现安全的平权，让消费者都能享受到高水平的安全保护。

面对未来20年内汽车工业与能源行业以及数字化产业和互联网基因的集体重组，中国智能汽车产业的发展将迎来颠覆式创新的转型升级阶段。“360将扮演好数字经济的守护者，持续护航中国智能制造和智能网联汽车产业加速发展。”周鸿祎表示。

(责编：董童、李源)