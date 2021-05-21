人民网北京5月21日电 （记者李彤）“人民银行正从五个方面，推动低成本资金流向绿色低碳产业。”

“要统一绿色债券标准，打造市场高质量发展的基石。”

“建行-万得绿色ESG债券发行指数和收益率曲线，将协助国内外市场了解中国绿色债券市场的走势。”……

在近日举行的“建行-万得绿色ESG债券发行指数和收益率曲线”发布活动上，来自人民银行、中国银行间市场交易商协会、中央财经大学、建设银行等单位的嘉宾表示，在助力碳达峰、碳中和过程中，绿色金融可发挥“加速器”的作用，要以市场化的方式引导和提供所需的投融资支持。

在活动上，人民银行研究局局长王信表示，人民银行高度重视国内绿色债券市场的发展，不断完善发行管理制度体系建设和标准体系建设，支持市场机构在符合国内绿色债券管理要求和有关标准的前提下进行绿色债券产品和服务的创新。

“近期，人民银行、发展改革委、证监会联合发布了《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，对绿色债券的定义和支持项目范围予以科学界定，新版《绿债目录》实现了三大重点突破。”王信说，一是绿色项目界定标准更加科学准确，煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持范围，采纳国际通行的“无重大损害”原则；二是债券发行管理模式更加优化，首次统一了绿色债券相关管理部门对绿色项目的界定标准，提升了绿色债券市场的定价效率；三是为我国绿色债券发展提供了稳定框架和灵活空间。

据介绍，我国于2015年开始大力推动绿色金融体系建设，人民银行于同年在国内首次引入绿色债券，自此中国绿色债券市场从0迈入1。经过若干年发展，截至2020年末，国内绿色债券存量约1250亿美元，成为全球第二大绿色债券市场。

发挥绿色债券市场的重要作用，需要行业凝聚共识。中国银行间市场交易商协会副秘书长曹媛媛表示，协会积极践行绿色发展理念，在机制保障上，组建绿色债券标准委员会，助推国内绿色债券标准与国际标准接轨，成员单位包括沪深交易所、建设银行等共计24家；完善了绿色债务融资工具相关机制，持续推动绿色债务融资工具规模增长。数据显示，2021年一季度，绿色债务融资工具注册570.2亿元，发行579.5亿元，发行金额同比增长229.1%，已超过2020年全年发行规模。

市场的良性发展，需要产品和服务的持续创新，完善市场价格发现机制。围绕“建行-万得绿色ESG债券发行指数和收益率曲线”，建设银行副行长王浩表示，指数填补了一级市场定价参考的空白，完善了绿色债券价格发现机制，追踪绿色投资长期价值。

“指数综合了国内国际绿色标准，为国际投资机构提供了更直观、更精准、可量化、可比较的有效工具，增进了国际市场对中国绿色债券以及优质ESG发行企业的了解。引导国际资金更加积极配置中国绿色资产，加快绿色资本市场国际合作的步伐。”王浩说。

针对更好地发挥绿色债券服务国家绿色低碳发展战略，王信介绍说，人民银行将从五个方面积极推动工作。首先，对新版《绿债目录》中具有显著碳减排效益的项目进行标注，更好地为绿色债券发行人和境内外投资人决策提供依据。其次是继续研究推动上升公司和发债企业环境信息披露工作。三是研究并不断优化应对环境气候变化相关的经济和技术标准。四是人民银行正在研究制定碳中和金融债券相关管理办法。五是积极推动国内绿色债券市场基础性制度的统一和中外绿色债券标准的趋同。

“此外，要不断加强碳市场基础设施建设，提升碳市场风险管理部门合力，有效防范市场风险。”王信说。

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