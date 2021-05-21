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两部门：重点抓好农村改厕问题摸排整改 确保全面摸排、不留死角

2021年05月21日13:19 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （王仁宏）据农业农村部网站消息，农业农村部、国家乡村振兴局近日在甘肃省兰州市召开农村厕所革命西部片区座谈会。会议强调，要扎实开展农村改厕问题摸排整改，用农村厕所革命的扎实成效践行增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的根本要求，把好事办好、让群众满意。

会议强调，今年推进农村厕所革命要突出整顿、完善、巩固、提高，重点抓好农村改厕问题摸排整改。要加强工作指导，进一步压紧压实县一级主体责任，坚持自下而上开展摸排，确保全面摸排、不留死角。建立县乡村整改台账，分类制定整改方案，坚持边排查边整改，短期内无法整改的，也要列出时间表、路线图。

会议要求，“十四五”时期推进农村厕所革命，要坚持党委政府主要负责同志亲自抓，稳字当头、质量优先，统筹协调、形成合力。在工作推动中要充分发动农民群众，愿意改的先改，思想有顾虑、暂时无法接受的可以缓一缓；因地制宜、分阶段有序实施，村党组织力量强、集体经济好、干群关系和谐的优先推进；聚焦关键环节，处理好厕所粪污收集利用问题。同时要强化技术保障，找准技术模式，加强技术培训，研究完善施工验收、管理管护等标准规范。

(责编：王仁宏、高雷)

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