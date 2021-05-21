人民网北京5月21日电 （王仁宏）“制造强需装备强，装备强需机床强。一流的机床产业是制造强国的坚实保障。”在第五届世界智能大会主论坛高峰会上，通用技术集团董事长于旭波发表题为《智能化振兴机床产业 谱写制造强国新篇章》的主旨演讲。

通用技术集团董事长于旭波 受访者供图

当前，智能制造已成为做强做优中国制造、中国创造的突破口，是推动我国新旧动能转换、实现高质量发展的重要支撑。随着制造业智能化升级改造加速，我国智能制造产业呈现较快增长。2017年，中国智能制造产业产值规模近1.5万亿元，2020年产值规模预计将超过2.7万亿元，产业潜力巨大。然而，我国智能制造大而不强、多而不优的问题仍然存在。

于旭波介绍，近年来，通用技术集团坚定不移聚焦主业，稳步推进结构升级，产业布局取得重大突破。通过整合天津一机床、沈阳机床、大连机床、齐二机床、北京机床所、哈量集团等一批具有深厚行业积淀与影响力的企业和科研机构，通用技术集团组建了中国机床产业的“国家队”，成为我国高端数控机床领域的行业龙头企业。

于旭波在采访中指出，通用技术集团抢抓智能技术带给机床行业的新机遇，将数字化、智能化转型作为集团发展战略，积极拓展“智能+”的内涵。一方面，导入先进的管理和生产模式，以智能化加快产业发展；另一方面，推动由数控机床向智能机床的产品升级，由传统材料向“材料+算法”的工艺升级，由设备制造向“制造+服务” 的模式升级，由人工经验向“大数据+智能”的研发升级，以智能化驱动产业创新。

据了解，通用技术集团高水平数字化发展之路近日又迈出重要一步——集团数字化创新研发基地正式揭牌。基地以“云、大、物、移、智、链”新技术做武器，统筹推进机床板块数字化、智能化工作，以数字化动能推动机床板块创新发展，矢志推动装备制造产业升级。

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