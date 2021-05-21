5月20日，第五届世界智能大会在天津梅江国际会展中心开幕。在本次大会上，工商银行围绕“智能相伴 美好与共”主题，多角度展示以金融科技赋能经济社会发展的应用场景，彰显国内金融业在技术研发实力、自主可控能力、科技治理体系等方面的成果。

在智慧服务方面，工商银行围绕智慧生态城市主题，以数字城市交互体验的方式向观众动态展示工银融安e信、商医云、数字雄安、赛搏云、工会云、地铁手机移动支付、教培云等13个创新场景应用。近年来，工商银行构建以API开放平台和金融云双轮驱动的开放融合跨界生态，截至2020年末，云平台租户达3.3万家，API开放平台合作方超过1万家，建成有效互联网场景5000多个。

在智慧民生方面，工商银行展示了在乡村振兴等方面的成果。依托大数据、金融生态云等科技手段，工行在同业率先推出数字乡村综合服务平台，通过“一窗受理”的服务方式，满足各级农业农村管理部门及广大农村集体经济组织的资产、资源、资金信息化管理需求，目前已与16家省级农业农村厅签署战略合作协议。

在智慧风控方面，工商银行首次展出最新科技成果——卫星遥感展示项目。该项目通过将卫星遥感技术和人工智能技术相融合，借助高分辨率卫星遥感数据配套智能化监控模型，对大型工程类项目进行贷后智能监控，有效解决偏远地区项目贷后现场调查难、管理成本高等问题，进一步提升信用风险智能化监控水平。同时，工商银行自主研发的全球飞机资产监控系统也在本次大会中亮相。该系统依托物联网、大数据、电子围栏等先进技术，将飞机“数字化”、监控“智能化”、管理“可视化”，对全球400多架飞机资产实施全方位、全时段、全覆盖管理。疫情期间，工银租赁通过该系统开展线上检查，实现了飞机租赁资产管理不“停航”，资产风险可见、可管、可控。

此外，工商银行还带来多项自主研发、同业首创或领先的智能多媒体互动体验项目，如机器人组合服务、VTM（远程协同智能柜员机）、智能数字机器人、贵金属展示箱、多功能证照制卡机等。借助音视频、体感互动等技术手段，工行展示区可为观众提供全新的金融服务体验。

(责编：李源、董童)