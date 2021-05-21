人民网北京5月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日财政部、教育部联合印发《关于下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（以下简称《通知》），本次向各省（自治区、直辖市、计划单列市）下达现代职业教育质量提升计划资金预算合计45.5亿元，此前已提前下达231.4亿元。

《通知》指出，要建立与办学规模、培养成本、办学质量等相适应的财政职业教育支持机制，优化教育支出结构，新增教育经费要向职业教育倾斜。巩固提高高职院校生均拨款水平，探索建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度。统筹利用现有教育资源，支持做好2021年高职扩招工作，充分释放扩招稳定就业的政策效应。在优化中职教育资源布局的基础上，进一步完善中职学校（含技工学校）生均拨款制度，各地中职学校生均财政拨款水平可适当高于当地普通高中。实施好职业院校教师素质提高计划，切实加强“双师型”专任教师培养培训，优化教师队伍人员结构，提高教师教育教学水平。

根据《通知》，对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，中央财政分类分档予以奖补支持。具体标准为：高水平学校（A档）每所每年5000万元；高水平学校（B档）每所每年2500万元；高水平学校（C档）每所每年1000万元。高水平专业群（A档）每所每年1000万元；高水平专业群（B档）每所每年700万元；高水平专业群（C档）每所每年400万元。

《通知》要求，按照《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》公布的相关学校名单，及时足额落实中央财政奖补资金。资金分配继续向困难地区和薄弱环节倾斜，向办学质量高、办学特色鲜明的职业院校倾斜。

2021年现代职业教育质量提升计划资金预算表。制表：王震

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