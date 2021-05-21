人民网北京5月21日电 （记者余璐）黄河流域即将入汛。近日，水利部副部长魏山忠在2021年黄河防汛抗旱工作视频会议上表示，要深入分析今年黄河流域防汛抗旱工作面临的新形势，坚持关口前移，做好“预”字文章，坚持以“防”为主，全力抓好预报、预警、预演、预案“四预”工作，确保黄河安澜。

记者从会上了解到，据气象部门预测，今年汛期黄河流域降雨总体偏多，其中山陕区间（山西陕西区间）和三花区间(三门峡到郑州花园口区间)降水较常年偏多2成左右，覆盖黄河三大暴雨区大部分地区，降雨稍有集中就可能形成峰高、量大的洪水过程。

黄河防总副秘书长、黄河流域气象中心主任王鹏祥对记者表示，今年以来，黄河流域平均降水量86.6毫米，较常年同期偏多5成，需防范全流域出现较明显汛情，尤其黄河上中游是今年黄河流域汛期防汛关注的重点。

“同时，要高度关注局地极端降水导致的严重洪涝灾害。今年黄河流域短时强降水出现频率增加，尤其是中游渭河流域、汾河流域及伊洛河流域，易引发山洪、中小河流域洪水等。因此，应重点做好流域山洪地质灾害和中小河流域洪水的防范应对工作。”王鹏祥说。

对此，魏山忠指出，要加强与气象等部门的联合会商，强化水雨情监测报送和分析研判，提高预测预报精准度，延长预见期。要提升极端天气事件预警能力，拓展水情预警发布渠道，做到预警信息发布及时、影响范围全覆盖，为有关单位和部门组织群众转移避险提供支撑。

“此外，在提升‘四预’能力方面，还要加强智慧黄河建设，运用智慧化手段模拟预演洪水过程，为预案修订、水库调度及水利工程防守提供决策支持。进一步修订完善各项预案方案，优化水库群联合调度方案、超标准洪水防御预案和调水调沙方案，提高实用性和可操作性。”魏山忠说。

魏山忠强调，面对今年严峻的防汛抗旱形势，要完善干流防洪骨干工程体系，着力消除工程安全度汛隐患，提高雨水情预报的精准度和时效性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，完善上下游、部门间的协作机制，抓紧补短板、固底板，确保黄河流域安全度汛。

如何全力做好黄河流域防汛抗旱工作？黄河防总常务副总指挥、水利部黄河水利委员会主任岳中明在接受记者采访时表示，黄河防总将狠抓责任落实，坚持依法防控、科学防控，统一调度、团结抗洪，打好黄河防汛抗旱主动仗。

岳中明谈到，一是流域各级党委、政府要全面落实以行政首长负责制为核心的各项责任制，确保防汛责任与各项措施落到实处。二是坚持依法防控，修订完善各类方案预案。三是充分利用先进科技手段加强汛情监测，着力提升预警预报水平。四是树立流域防洪“一盘棋”思想，强化联合调度，充分发挥防灾减灾效益。五是加快水毁修复，不断强化工程防御能力。六是坚持以人为本，全力做好群众转移安置。

“还要从加大监管力度抓好水库安全度汛、持续提升防洪减灾能力、统筹防汛抗旱做好流域抗旱供水工作、加强信息报送强化舆论宣传引导方面发力，把保障人民群众生命安全当作最高目标和工作追求，确保黄河安澜，为流域经济社会高质量发展提供有力支撑。”岳中明说。

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