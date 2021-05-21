人民网北京5月21日电 （记者李彤）记者从中国上市公司协会获悉，A股上市公司现金分红创近年新高，且连续4年分红总额突破万亿元，分红上市公司占全部上市公司总数约70%。

投资者是资本市场发展之本，保护好广大投资者的合法权益，是资本市场践行初心使命的内在要求。证监会副主席阎庆民在2021年“5·15全国投资者保护宣传日”讲话中提到“大力推动提高上市公司质量，继续引导上市公司通过现金分红、股份回购等方式切实回报投资者”。

上市公司协会统计数据显示，从实践来看，近年来A股上市公司投资者保护意识逐步增强，现金分红和投资者回报水平逐年提升。根据年报数据，截至4月30日，4246家A股上市公司披露2020年年报，营业收入合计约53.07万亿元，实现归属母公司股东净利润合计约3.98万亿元，同比增长分别为2.45%、4.63%。沪深两市有3003家公司发布现金分红方案，累计分红总额将达1.52万亿元，同比增长约11.8%。

按分红规模，分红总额超10亿元的A股上市公司有194家，其中24家公司分红总额超100亿元。

按上市地，2020年沪市主板公司共有约1200家公司推出分红方案,占全部盈利公司家数近85%,现金分红总额接近1.14万亿元,保持较高水平。其中，130余家公司派现10亿元以上，20家派现100亿元以上。580余家公司连续3年分红比例超30%,约100家公司连续3年分红比例超50%。2020年深市公司共有1490家公司推出分红预案，占全部盈利公司家数的71%，其中，分红比例保持在30%以上的有659家，50%以上的有290家，连续3年分红的有1155家。

按行业，金融行业102家公司披露分红方案，共计约6350亿元；非金融行业2901家公司披露分红方案，共计约8857亿元。其中，1994家制造业上市公司现金分红4844亿元，采掘业1239亿元，房地产674亿元，电力、热力、燃气及水生产和供应业612亿元，交通运输、仓储和邮政业365亿元，建筑业332亿元，信息传输、软件和信息技术服务业215亿元。

按辖区，北京辖区有269家公司分红，总额约5906亿元，排名第一。分红总额超过千亿的地区，还有深圳辖区1617亿元，上海辖区1363亿元。其后是广东辖区（不含深圳）942亿元，江苏辖区756亿元，浙江辖区（不含宁波）652亿元。

按企业属性，316家中央国有企业分红总额约6774亿元，553家地方国有企业分红总额约3199亿元，1847家民营企业分红总额约2881亿元，140家公众企业分红总额约1962亿元，112家外资企业分红总额约316亿元。

上市公司协会相关负责人表示，上市公司现金分红不仅反映公司经营业绩和规范运作水平，也关系资本市场良好生态环境的形成。协会鼓励上市公司在专注主业、提升实体经济竞争力的同时，积极回报股东，使广大中小投资者分享经济发展和上市公司成长带来的收益和回报。

(责编：罗知之、高雷)