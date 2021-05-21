人民网北京5月21日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近期，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对华夏银行股份有限公司（以下简称华夏银行）、渤海银行股份有限公司（以下简称渤海银行）、中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）、招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）、东亚银行（中国）有限公司（以下简称东亚中国）等5家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，处罚金额合计约3.66亿元。

具体来看，针对华夏银行部分理财产品信息披露不合规并使用理财资金对接本行信贷资产、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险等多项违法违规行为，依法予以罚款9830万元，对1名责任人员予以警告并处罚款5万元，对1名责任人员予以警告处罚。

针对渤海银行投向权益类资产及集合资金信托计划的理财产品面向一般个人客户销售、银行承兑汇票保证金管理不规范等多项违法违规行为，依法予以罚款9720万元，对2名责任人员分别予以警告并处罚款5万元。

针对中国银行违规发放并购贷款、违规向部分已签约代发工资客户收取年费等多项违法违规行为，依法没收违法所得并处罚款合计8761.355万元，对1名责任人员予以警告处罚。

针对招商银行并表管理不到位并通过关联非银机构的内部交易违规变相降低理财产品销售门槛，同业投资、理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等多项违法违规行为，依法予以罚款7170万元，对1名责任人员予以警告处罚。

针对东亚中国向房地产开发企业发放贷款未记入房地产开发贷款科目、利用票据“卖断＋买入返售＋到期买断”交易模式转移规模等多项违法违规行为，依法予以罚款1120万元。

银保监会强调，对各类金融市场乱象保持处罚问责高压态势，依法打击监管套利行为，严防资金空转。

(责编：罗知之、吕骞)