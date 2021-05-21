人民网北京5月21日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局公布了2021年4月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，4月银行结汇12412亿元人民币，售汇12268亿元人民币，结售汇顺差144亿元人民币；4月银行代客涉外收入30002亿元人民币，对外付款28955亿元人民币，涉外收付款顺差1046亿元人民币。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，4月份我国外汇市场供求更趋平衡，跨境双向投资合理有序。

统计数据显示，1-4月，银行累计结汇50674亿元人民币，累计售汇44795亿元人民币，累计结售汇顺差5879亿元人民币。按美元计值，4月银行结汇1904亿美元，售汇1882亿美元，结售汇顺差22亿美元。1-4月，银行累计结汇7805亿美元，累计售汇6898亿美元，累计结售汇顺差907亿美元。

此外，1-4月，银行代客累计涉外收入120545亿元人民币，累计对外付款111634亿元人民币，累计涉外收付款顺差8911亿元人民币。按美元计值，4月银行代客涉外收入4601亿美元，对外付款4441亿美元，涉外收付款顺差160亿美元。1-4月，银行代客累计涉外收入18566亿美元，累计对外付款17192亿美元，累计涉外收付款顺差1374亿美元。

王春英认为，4月份我国外汇市场供求更趋平衡。从主要指标表现看，银行代客结汇和售汇大体相当，顺差22亿美元；在货物贸易进出口保持一定顺差情况下，非银行部门涉外收支延续净流入态势，顺差160亿美元。截至4月末，外汇储备规模31982亿美元，较3月末上升0.89%，主要受非美货币升值和资产价格上涨影响。

跨境双向投资合理有序。从流入渠道看，来华直接投资净流入保持平稳增长；外资净增持境内股票和债券195亿美元，同比增长3%。从流出渠道来看，我国对外直接投资净流出规模与去年同期基本相当；“港股通”项下境内主体净买入港股折合57亿美元，资金有序流动。

“当前，全球疫情发展还存在不确定性，世界经济复苏很不平衡。但我国经济运行保持稳定恢复态势，新动能发展持续壮大，将为我国跨境资金均衡流动和国际收支基本平衡提供坚实基础。”王春英说。

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