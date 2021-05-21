最近5G又成为网络讨论的风口，5G应用首当其冲，各种分析文章层出不穷。从这些文章可以看出来，大家总体对5G还是认可的，迫切希望5G给个好“成绩”。我想说的是，既然5G是大家关注的“孩子”，那么请给5G一点点时间，让它能够兑现自己的“天赋”，实现自己的价值。下面我就三个方面来简单和大家聊聊，不想用高大上的技术语言来阐述，只是想用随笔的方式从历史发展及各种例子中找寻一下共鸣。

为啥用5G，而不选择WiFi？

对蜂窝技术和WiFi的讨论近20年，好像就没停止过，业界其实有一些共识，就是蜂窝网络为主，WiFi作为补充。

现在WiFi已经充斥了我们的工作和生活环境了，大家对WiFi也已十分了解了，那么就有人问了，WiFi这么便宜，我们用5G干嘛呢？大家请稍安勿躁，让我们来看看业界想“扶正”WiFi的历程，其实在2004年，掀起无线城市的建设热潮，开始在各个城市规模铺设WiFi网络，我国也紧随其后，各地政府和三大运营商在大中城市都建设了WiFi网络。在初期，不可否认的是，由于当时3G/4G流量费贵，确实引发了一段时间的“找热点，蹭WiFi”的热潮，但是现在，大家想想你还会到一个地方找WiFi么？如果还是只能在固定地点使用WiFi，那么你平时听音乐、刷抖音、看八卦的时间岂不是要少了很多？究其原因，是因为WiFi还是满足固定场景、少量终端接入时候的用户体验，人多了也不行，想想你在高铁站用WiFi的体验，就有代入感了。

那么有人还会问，既然是固定场景的，那么我们可以用在行业企业啊，大家都是在工作台工作，又不怎么移动，这个似乎有些道理，那么我们来看看WiFi进入工业十多年，交出来啥样的“成绩单”？在工业领域，大家反馈的是WiFi不稳定，经常掉线等等问题，WiFi只能解决部分场景部分问题，无法用一张网解决企业的问题，如果用多张网络以补丁方式叠加，企业网络运营运维成本就会上升，谁愿意穿“补丁衣服”呢。5G就很好解决了这些问题，它可以用一张网络解决企业数据采集、视频监控、远程控制等各种应用，满足企业各种诉求，而且稳定、可靠、安全，所以越来越多的企业愿意尝试使用5G。

5G终端贵、流量贵的问题

在3G/4G刚出来的时候，似乎也曾经讨论这个问题，只不过当时互联网没那么发达，讨论只局限在局部范围，这样想来，大家是不是应该“感谢”4G将移动互联网带起来呢。在4G刚出来的时候，终端和流量费也比较贵，那时候大家都是掰着手指头算流量，就怕流量超了，但是经过几年的发展，千元机大行其道、流量变成用不完。4G商用几年后，NB-IoT出来后更是将芯片成本直接压到了十几块钱。现在3GPP也在讨论精简化5G芯片项目，当精简化芯片出来后，5G芯片的价格预期可以降到百元以下，过几年后十几元不是梦啊。至于流量，4G时代是流量经济的时代，但是到了5G时代，运营商和行业之间的商业模式还在探讨中，现在可以预见的是流量将不再是双方合作的唯一选择，未来可能出现各种各样商业合作模式，请不要用4G的商业模式推导出5G不行，时代还是在变化的。

5G应用到底能不能发展起来？

自从5G商用后，大家对5G应用的关注度逐日上升，恨不得明天就能看到“杀手级”应用，对于一些新兴的应用，颇有些“恨铁不成钢”的味道。我想和大家说的是，要让子弹飞一会，当年汽车刚出来的时候，还没有马车跑的快，也没有马车舒服，如果当时就停止了对汽车的研发和投入，那么我们现在估计还是骑马访亲走友呢。请大家对5G应用保持的耐心，让“孩子”再往前走走看。让我们来看看几个“网红”5G应用。

云AR/VR真要走当年“小霸王”路线么？当年小霸王学习机和电视结合成为固定场所游戏和学习的必需品，现在云AR/VR似乎也是为了娱乐和学习，但我们真要将其限制在固定场所使用么？大家知道，WiFi本身移动性支撑不好，如果利用WiFi或者光纤来支撑AR/VR，那只能在固定场所开展应用，但是现在人工作节奏和生活节奏都在加快，在家里或者固定场景下咱们呆的时间有多久呢？如果解决不了随时随地可以接入，那么AR/VR的市场空间将会极大被限制。想想游戏产业，原来在电脑端的游戏拓展到了手机后，带来翻天覆地的变化，如果没有4G，那么现在的游戏产业也不会那么发达吧。5G大带宽、低时延、广覆盖特性可以有效解决AR/VR随时随地接入和眩晕感的问题，极大的扩充了其使用范围，所以5G和云AR/VR是“良配”，它们之间是相互成全的关系。

自动驾驶和远程医疗都涉及到安全，必须承认安全是5G应用中最难突破的难题。但是技术是发展的，产业是进步的，看看现在新能源汽车产业，十年前谁会相信汽车会由互联网企业来制造，当年我们听到的是不是这样的声音“一堆只懂IT的人，连汽车发动机怎么做出来的都不知道，还想造企业，造出来的汽车，你敢开么？你敢坐么？”现在怎么样呢？特斯拉、小鹏等都造出汽车，百度、小米也宣布造汽车。5G与自动驾驶和远程医疗的关系其实也是一样，5G技术能力能够支撑其实现，但是也存在一些问题，如特定场景网络覆盖不好，网络稳定性不够，责任归属不清晰等，但是5G给这些产业提供了一种可行的选择，结合其本行业技术的发展，必定能够最后实现的。毕竟自动驾驶和远程医疗能分别很好解决我们现在交通拥塞、驾驶疲劳、医疗资源不均、节约救治时间等现实问题。

总体归纳一句话，请大家再给5G一点点时间，让5G多多去尝试，应用的发展都是有节奏的，是批次递进式发展成熟的，也许过了几年，不经意间，我们发现，5G已经改变了我们的生活和产业，就像4G在不经意间改变了我们的生活一样。（中国信通院5G应用创新中心副主任 杜加懂）

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