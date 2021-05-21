5月11日，新城控股发布2021年4月经营简报。公告显示，新城控股累计实现合同销售金额约704.18亿元，同比增长43.58%；累计销售面积约685.12万平方米，同比增长52.17%。在土地市场，4月新城控股近期于湖北黄石、河南郑州、江苏常州、浙江台州、安徽芜湖新增5个项目。

而根据新城控股4月29日发布的一季度报告显示，今年一季度，该公司实现营业收入176.35亿元，同比增长148.69%；归属于上市公司股东净利润5.41亿元，同比增长98.4%。此外，新城控股于2021年一季度竣工面积为416.99万平方米。

新城控股联席总裁曲德君表示，2021年公司将一如既往聚焦线下空间，致力于“让商业空间更有价值”，持续提升商业空间的投资价值、商业价值和服务价值，聚集和培养更多具有新城文化基因的优秀人才，致力于将吾悦广场打造成更受顾客喜爱的消费场所、更被商家认可的经营平台。从“持有资产运营、轻资产运营、社区商业运营、商业内容孵化与投资”4个业务发展方向以及“经营能力、科技能力、管理能力、人才能力”4个能力出发，持续为消费者和商户打造幸福商业。

(责编：董童、李源)