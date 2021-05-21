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产业观察：我国动漫产业步入发展快车道 国产IP迎新机

人民网记者 夏晓伦
2021年05月21日17:42 | 来源：人民网
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随着“Z世代”年轻人逐渐成为消费的主力，我国动漫以及周边产业迎来了快速发展。2020年，我国动漫产业实现了2500亿元产业产值规模目标。

与此同时，一大批内容优质，形象设计出众的中国原创动漫IP的崛起，也让中国的文化产业迎来了全新的机遇。

在品质过硬的表现水准和诸多有利因素的叠加下，越来越多的国产动漫受到了年轻人的追捧。2011年开始，罗小黑的动画作品于各大媒体平台连载，豆瓣评分9.6分。而2019年上映的《罗小黑战记》大电影更是取得了口碑和票房上的双重成功。

不过，由于国产动漫IP开发的起步时间尚短，尽管在内容层面取得了重大的突破，逐渐被更多年轻人认可，但相较于国外动漫IP，国产动漫IP仍缺乏整体品牌战略和衍生品的体系化开发，商业、品牌开发还并不成熟。

实际上，国内动漫产业相关公司已经开始有意识的在做相关的探索，近年来也涌现出一批国产动漫IP,如超级飞侠、择天记熊出没等。以罗小黑的所属公司梦之城为例，其围绕阿狸这个热门国产动漫IP形象，打造出了一系列的开发战略，并于近日推出《阿狸奇遇冒险系列》童话绘本。

梦之城还对外宣布，未来几年将会围绕着阿狸IP，从内容、美学、场景等全方位打造，无论是绘本、TV动画、电影，还是围绕阿狸进行衍生品开发和主题乐园建设，都会同步进行。

对于动漫行业来说，动漫衍生品的收益是显而易见的，一个好的动漫IP能延伸出为数众多的相互交叉的产业链条，随之而来的动漫衍生品的收益能为优秀动漫的再创作提供资金条件，从而形成作品和产品、口碑与市场的共同的提升和良性的发展循环。

有关业内人士表示，当前，Z世代的年轻人越来越具有自信，对于中国文化的自我认同变得越来越强大，国潮回归就是明显的信号。眼下也是动漫产业发展的新契机，希望有更多的IP能够向年轻人传递出国漫崛起的信号，也给整个产业注入更大的活力。

(责编：罗知之、吕骞)

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