人民网北京5月21日电 （记者夏晓伦）5月20日，在全国老龄办、中国老龄协会指导下，滴滴公益基金会联合中国老年学和老年医学学会、中国老龄事业发展基金会，共同发起“全国智慧助老公益行动”。

记者获悉，滴滴将在全国15个城市招募、培训两万名老年志愿者，通过“传帮带”的方式，帮助至少20万名老年人运用智能技术。

现场志愿者指导老年人使用智能手机。人民网记者 夏晓伦摄

中国老龄协会党组成员、副会长肖才伟，中国老年学和老年医学学会会长刘维林、中国老龄事业发展基金会理事长于建伟、滴滴公益基金会秘书长罗真真、交通运输部离退休干部局局长张晓冰等领导与70余位离退休老人共同出席了启动仪式。

肖才伟指出，随着我国进入人口老龄化快速发展阶段，老年人口的数量越来越多，不少老年人因不会上网、不会使用智能手机，在出行、就医、消费等日常生活中遇到不便。此次“全国智慧助老公益行动”由政府、社会组织和企业联合行动，是切实增进广大老年人福祉的具体体现，是一项非常有意义的实践活动。

滴滴公益基金会秘书长罗真真表示，滴滴公益作为“全国智慧助老公益行动”的联合发起方，将继续发挥服务出行的能力优势，同时走进社区，帮助更多社区老人能用、会用、敢用智能服务，跨越数字鸿沟，共享智慧生活。

启动仪式结束后，滴滴组织志愿者围绕智慧出行、智慧就医等高频场景，通过手把手操作、面对面交流，为老年人耐心讲授智能手机的操作知识。

同时，滴滴已于1月22日在全国上线“滴滴老年版”微信小程序。用户在小程序内可设置超市、学校、子女住址、医院等10个常用地址，老年人只需选择常用地址，即可实现“一键叫车”，目前小程序“一键叫车”可支持呼叫滴滴快车。

(责编：罗知之、吕骞)