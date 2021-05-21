人民网北京5月21日电 （孙阳 实习生梁荷翎）当前，出生于1995-2009年间的“Z世代”年轻人已经开始成为我国消费市场主力军。随着消费主体人群与结构的改变，年轻化转型成为了许多产业与品牌发展的重要方向，汽车产业也不例外。

作为和互联网共同成长的一代年轻人，偏好社交、创意驱动、注重颜值正成为“Z世代”消费新的趋势，而更具创意的设计和理念也往往更受青睐。据罗兰贝格预测， 2020 年 90 后人群的购车占比或已达到45%；新增驾驶员也以 25 岁以下的年轻人为主。攻克“Z世代”的所求所需，已然是未来汽车设计领域年轻化的必经之路。

5月18日下午，汽车之家首届汽车创意设计大赛揭幕仪式在北京举行。据悉，比赛旨在激发年轻汽车设计人才运用跨时代、有创新的思维及灵感，创作出开创未来的汽车设计作品。

汽车之家总编辑范鑫表示，本次大赛将紧贴“Z世代梦想车”的主题，诚挚邀请追求汽车设计梦想的“Z世代”学子参与，向社会各界展示中国本土汽车设计发展之新方向，打造中国本土汽车设计的新可能。

近年来，我国汽车产业发展势头迅猛，力求在全球汽车产业赛道中实现“换道超车”。而从新能源汽车比例的持续扩大，到汽车智能系统的不断完善，都需要大量优秀青年汽车设计人才不断涌现，为中国汽车设计提供新思路、新创意。

汽车之家和德勤中国共同发布的《这一届的年轻人——2020中国Z世代汽车消费洞察》报告则显示，未来预计将有约4000万潜在“Z世代”车主迎来购车需求。同时，“Z世代”车主对汽车相关信息的收集也不再扁平化。汽车之家互动部总监王伟在专访中指出，“Z世代用户会更多的关注汽车的周边，现在大学生们不仅自己会买车，也会做一些评测的小视频，甚至漫画以其他二次元内容在平台发布。汽车之家也将进一步完善平台对用户的激励机制，让用户创作优质内容的同时真正有所得。”

据王伟介绍，于2018年创立的青少年频道和论坛，旨在专为青少年群体提供汽车相关知识。与此同时，特意简化视频上传流程，便于更多青少年发布原创内容。而为了鼓励更多青年汽车爱好者参与本次比赛，大赛为参赛选手提供了四个不同“赛道”：汽车造型设计、汽车广告设计、汽车改装设计和汽车周边设计。

王伟还表示，“希望年轻用户通过本次比赛能学有所用，能被汽车品牌和市场发现。同时，也希望他们更好地助力我国汽车设计市场蓬勃发展。”

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