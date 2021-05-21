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邢台市襄都区税务局：“蓝色”税务助力企业乘风破浪

2021年05月21日20:54 | 来源：海外网
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原标题：邢台市襄都区税务局：“蓝色”税务助力企业乘风破浪

“2020年，我们公司研发费用为650万元，预计可以在经营费用中累计扣除1137.5万元。今年，加计扣除比例从75%提高到100%，并且在预缴时就可以享受加计扣除政策，这样计算下来，在下半年预缴企业所得税的时候又可以省一大笔钱了！有了这些‘真金白银’的支持，我们就可以放心大胆地计划加大研发投入。”展望前景，财务人员刘女士话语间充满了信心。

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随着党史学习教育不断深入、我为群众办实事活动全面开展，近日，国家税务总局邢台市襄都区税务局业务骨干深入辖区重点企业，提供“一企一策”精准服务，详细了解企业生产经营及研发项目情况，结合企业发展实际，从企业所得税研发费用加计扣除政策变化、申报流程和注意事项等方面进行针对性讲解和答疑，引导企业精准归集研发费用，最大程度地享受政策红利。

新研发费用加计扣除政策出台后，该局在落实、落细优惠政策的同时，积极开展“便民办税春风行动”，充分利用通过微信税企群、钉钉邢税桥、直播培训等新媒体形式，全方位、深层次、多元化开展相关政策宣传，并成立专家小组，主动出击答疑解惑，切实消除部分企业不会享受、不愿享受和不敢享受的顾虑，从而激发企业研发创新能力，积蓄企业品质发展力量，营造了重企、亲企、爱企的良好税收环境。（李赛、赵重）

(责编：罗知之、吕骞)

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