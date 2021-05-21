5月20日，华为云TechWave云原生2.0专题日在线上举行，云原生各技术领域专家，深度分享了华为云领先的全栈云原生技术和新云原生企业智能升级丰富实践，并首次提出云原生2.0八大架构原则，为企业智能升级提供架构设计参考，加速企业实现资源高效、应用敏捷、业务智能、安全可信和极致体验。

华为云首席产品官方国伟表示，云原生2.0是智能升级的新阶段，企业云化从“ON CLOUD”走向“IN CLOUD”，新生能力和既有能力有机协同、立而不破，让每一个企业都能成为“新云原生企业”。

华为云全栈云原生技术能力持续创新升级，通过分布式云全系列产品组合，把全栈云原生能力延伸到企业业务需要的每个地方，实现全面云化、全栈智能。

▲华为云首席产品官方国伟介绍云原生2.0八大架构原则

在本次专题日，华为云提出云原生2.0八大架构原则，为企业智能升级提供架构设计参考，具体包括：容器化原则、分布式原则、微服务化原则、Serverless原则、Service Mesh架构原则、DevSecOps原则、声明式API原则和可观测性原则。

在云原生技术创新上，华为云开创性提出了“以应用为中心”的云原生基础设施理念，为应用提供极致性能的云原生算力，让传统企业应用与云原生应用能更好协同，打造标准、开放的企业应用生命周期管理平台，使应用生命周期管理更高效智能。

华为云应用使能平台ROMA，使能四个应用现代化（基础设施现代化、应用架构现代化、开发运维现代化、治理运营现代化），助力企业构筑全面的应用敏捷能力，实现敏捷商道。

数据使能方面，华为云通过云原生数据使能平台，将AI能力融入数据处理流程，助力企业加速把数据资源加工为数据资产，实现数据存的省、算的快、管的易、用的简。

在AI领域，持续深入行业实践，华为云盘古大模型将让AI开发由作坊式转变为工业化开发新模式，打造AI开发新范式；发布知识计算解决方案，打造解决行业知识与AI结合的全新路径；通过ModelArts一站式AI开发平台，使能AI在行业的高效落地。

当前，各行各业客户都选择华为云进行智能升级。梦饷集团基于华为云全栈云原生能力对IT架构进行了升级，部署了华为云计算、存储、网络、容器等50多项云服务，从“资源、应用、业务、安全”全方位进行架构升级，构建高效的弹性能力，支撑业务的高速增长，成为“新云原生企业”的标杆。

在开源贡献和产业发展上，作为最早一批投身云原生技术的厂商，华为云是云原生计算基金会（CNCF）在亚洲唯一的初创成员，社区代码贡献和Maintainer席位数均位居亚洲第一，并贡献首个云原生智能边缘项目KubeEdge和批量计算项目Volcano。在华为开发者大会2021（Cloud）上，华为云正式开源云原生多云容器编排项目Karmada，持续引领云原生技术发展方向。

2021年4月，华为云还联合信通院正式发布云原生2.0白皮书，全面诠释云原生2.0的核心理念，沉淀云原生产业洞察，引领云原生产业繁荣。此外，华为云联合CNCF、中国信通院联合打造云原生技术精英交流平台——创原会，探索前沿云原生技术、共享产业落地实践，让云原生为数字经济发展和企业数字化转型释放更多价值！

持续技术创新，沉淀最佳实践，贡献开源产业，华为云让企业从“ON CLOUD”到“IN CLOUD”的过程中，更加从容地踏上云原生转型之旅，赋能新云原生企业智能升级。

(责编：赵超、吕骞)