随着5G发展进入全新阶段，文创产业发展迎来无限可能。5月20日，2021年5G新文创产业峰会(NCCIS2021)在成都盛大开幕，本次峰会由四川联通、联通在线以及中国联通MEC运营中心联合主办，联通沃音乐协办，四川省文旅厅及众多企业代表出席会议，共同探讨5G时代文创产业新范式。

5G新文创平台发布 驱动新文创产业创新

中国联通联合艾媒咨询在大会上发布首份5G新文创产业报告《2021年中国5G+新文创产业研究报告》。报告表明，2021年，5G、AI、大数据、云计算等技术逐渐成熟，为文化产业带来了大量创新应用，5G新文创产业进入全新发展阶段。

自5G普及以来，联通沃音乐持续深耕5G新文创领域，在峰会上正式发布“5G新文创平台”。“整合平台能力，驱动产业创新”，该平台基于“平台化+产业化”战略，汇聚运营商、IP、产业链三方面资源，重构整合太极AI集成平台、海纳数字化运营平台、5G新文创云、核心数字化业务平台以及5G生态解决方案五大核心平台，将成为行业内的垂直行业IP运营平台，产业内的新文创产业创新驱动平台，创新开拓文创产业发展新方式，全方位引领行业发展。

集结5G新文创“高精尖”科技 打造一站式体验

5G时代以来，中国联通融合云、网、边、端、业五大优势，依托自身强大的科研创新实力，打造众多文创产业新应用，为行业发展创造鲜活动力。

峰会上，主办方专门设立了5G新文创科技应用展区，分为5G AI未来影像、5G超高清、5G融媒体、5G虚拟世界以及5G云网解决方案五大区域，汇聚虚拟IP动捕、裸眼3D、8K超高清、虚拟演播厅、AI智能剪辑、全场景视频彩铃等10余项行业前沿应用。不少与会者纷纷驻足观看、体验，对很多应用给予了极高的评价。

值得注意的是，联通沃音乐与亚洲星空娱乐集团联合推出的中国首支AI智能技术的少年男团“天府少年团”在大会开场惊喜亮相，并作为“5G AI BOYS”携手虚拟数字人ViVi完成表演，赢得不少嘉宾的赞叹。天府少年团还将成为联通沃音乐5G Ai体验官，通过AI智能数字驱动，进行虚拟IP、虚拟场景等内容打造，探索艺人5G运营新形态。

此外，大会中所有发布、启动仪式均融入全息影像技术，为嘉宾带来虚实交错的观感体验，以实际行动诠释科技对于文创产业发展的重要意义。

多项5G新文创前沿成果发布 引领产业创新

作为国内首家涉猎5G新文创行业的运营商企业，联通沃音乐基于自身的内容、权益、终端、平台、技术等资源优势，积极拓展文创产业发展路径。在本次峰会上，众多5G新文创崭新成果的发布，再次为产业注入新鲜血液。

在内容上，为激发创作热情，联通沃音乐正式发布海纳计划2.0，从IP营销、5G城市名片、音乐人逐梦、内容众包制作、校园达人招募、产业合作六大方面，激发个人、企业乃至整个文创行业的内容创作热情，引爆文创发展热潮。

在技术方面，为进一步增强5G新文创行业研究创新能力，联通沃音乐正式发布5G·AI未来影像创作中心，打造国内首个运营商推出的以AI影像技术赋能的内容创作基地，并联合4K花园推出全球首部8K竖屏纪录片《人文之旅，自然秘境》，共同打造8K超高清品牌，引领高清视频产业创新性变革。同时还发布了集合“云大物智安视信”七大板块的星空实验室，汇聚众多行业领军企业，为文创产业发展注智。

大会现场，由四川联通、联通在线、国家音乐产业基地、中国文化产业促进会四家行业重量级单位联合发起的“5G新文创产业联盟”正式成立，现在已经集结了产业链近百家会员单位，首批代表性项目也正式启动。

本次2021年5G新文创产业峰会成功召开，打造文创新范式，是助推产业创新发展的重要举措。未来，“5G新文创产业联盟”将持续深耕文创领域，构建产业新生态，打造更多创新应用，开启5G时代文创产业发展新篇章。

(责编：赵超、吕骞)