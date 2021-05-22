本报北京5月21日电 （记者葛孟超）国新办21日举行国务院政策例行吹风会，介绍常态化财政资金直达机制实施情况及进展。财政部副部长许宏才表示，通过重构流程、压缩时间、高效管控，2020年财政资金直达机制实现快、准、严的预期目标，畅通了资金分配使用管理链条，压缩了中间环节滞留时间，有力保障了有关政策加速落地生效；通过增加备案审核环节、建立受益对象实名台账，有效对接了资金供给与需求；专门搭建直达资金监控系统，实行穿透式全流程监控。

2020年7月至2021年1月，审计署组织全国审计机关对实行直达管理的新增财政资金开展了全过程、全覆盖跟踪审计。审计署财政审计司司长魏强表示，审计结果表明，新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民的决策部署，有效缓解了基层财政困难、帮扶了市场主体、保障了基本民生，有力支持了常态化疫情防控、公共卫生体系和重大项目建设，有力有效支持保障了大规模减税降费政策的落实到位。

在2020年直达工作的基础上，财政部门研究提出了建立常态化直达机制的方案和具体措施，对直达范围、分配办法、工作机制和资金监管等方面进行了适当调整。常态化直达机制主要有3个特点：一是资金规模有较大幅度增加，由去年的1.7万亿元增加到2.8万亿元；二是聚焦基层“三保”和惠企利民，直达范围已基本覆盖中央财政民生补助资金，并包括用于保障基层财力的两项一般性转移支付以及部分对企业的补贴资金；三是行动早、见效快。

数据显示，今年前4个月直达资金执行情况良好。从预算资金下达情况看，2.8万亿元中，中央财政已下达2.579万亿元，下达比例92.1%；省级财政已分配下达2.362万亿元，达中央财政下达的91.6%。科学的资金监管体系是直达资金高效规范使用的重要保障。目前直达资金监控系统已覆盖包括新疆生产建设兵团在内的所有省份的所有县级财政，系统功能包括动态监控、建立实名台账、实时预警及开展大数据分析等。

财政部国库支付中心主任刘金云以困难群众救助补助资金的下达为例，讲解了监控系统的运行过程：“第一步，中央财政预算指标下达给省里时，困难群众救助补助资金在内的27项直达资金都打上‘直达’专属标识，系统里可以清楚看到中央财政资金分配给了哪一级财政、什么时候分配的、具体金额多少。第二步，资金到达基层财政后，要进一步分解给民政等部门，落到低保等具体项目上。资金分配到哪个部门、落实到哪个单位、细化到哪个项目，在系统里都有比较清楚的记录。第三步，民政等部门开具‘支付令’，将资金支付到受益对象。”

《 人民日报 》（ 2021年05月22日 03 版）

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