庞无忌

原标题：报告：中国44家上市物业企业总市值突破万亿元 平均市盈率达46.7倍

中新社北京5月21日电 (记者 庞无忌)物业服务行业仍然处于资本“风口”。中指研究院21日发布的一份报告显示，截至5月20日，中国共有44家物业服务企业登陆资本市场(包括A股和港股)，另有19家处于冲刺阶段。44家物业上市公司总市值突破万亿元人民币。

与增长放缓、市值下滑的房地产开发业务相比，去年以来，物业企业更受资本青睐，盈利能力显著提高。报告称，截至2021年3月31日收盘，物业板块的行业平均市盈率达到46.7倍，高于其他行业，预计到2021年末物业板块上市公司总数量有望达70家，增长超150%。

从财务数据来看，报告显示，2020年，港股上市的40家物业服务企业营业收入合计达1222亿元人民币，首次突破千亿元大关，同比增长39.8%；毛利润353.9亿元，同比增长53.2%，净利润184.9亿元，同比大涨67.6%。

中指研究院企业事业部研究副总监刘水在当日的发布会上表示，未来具有良好投资价值的房地产公司有几大特点，其中之一就是分拆物业上市。事实上，近年来，碧桂园、恒大、保利、中海、招商蛇口、融创等知名房企均选择分拆物业上市。

目前，刘水表示，千亿元级的物业服务上市公司数量有3家，即碧桂园服务、恒大物业和华润万象生活，其中，碧桂园服务市值超过2300亿港元。此外，四家上市物业公司的市值已超过其开发母公司，分别是碧桂园服务、金科服务、绿城服务和鑫苑服务。

物业管理行业收并购活动也大幅增加。报告显示，2020年物业管理行业有效并购案例超76宗，共花费金额达107亿元，是2019年的有效收并购事件的2.8倍，高效而直接的收并购举措正在急速扩大物业服务上市公司的管理规模，同时提高物业管理行业集中度。(完)

(责编：王震、吕骞)