李姝徵

原标题：18家智能新能源汽车产业项目落地上海 总投资超160亿元

中新社上海5月21日电 (记者 李姝徵)上海自贸区临港新片区正迈向全球智能新能源汽车产业投资新高地。21日，18家智能新能源汽车产业项目落地临港新片区，总投资超160亿元人民币。

本次签约项目涵盖了汽车整车、汽车芯片、自动驾驶系统、汽车内饰、车身、新材料、检验检测、氢燃料汽车核心零部件、精密加工等多个领域。据此间官方表示，这将为临港新片区智能新能源汽车产业迈过千亿级规模提供了有力支撑。

临港汽车产业起步于2008年，经过10多年的发展历史，目前拥有整车产能60万辆、发动机产能57万台、相关企业80多家。官方数据显示，2020年，临港新片区规模以上智能新能源汽车企业实现产值758亿元，同比增长达到141.6%。

“智能新能源汽车汽车产业是临港新片区七大前沿产业之一，是临港新片区目前历史最悠久、规模最大、基础最好、速度最快的产业，它将成为新片区首个迈向千亿元级规模的产业、是新片区首个挑战3000亿元规模的产业。”上海自贸区临港新片区管委会常务副主任朱芝松当日表示，汽车电动化、智能化发展趋势加速推进，新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术加速突破，无人驾驶、智能网联等新的产品形态不断涌现，新能源汽车市场快速增长。

“挑战前所未有，机遇前所未有，而对于临港新片区来讲，则已经成功抓住了产业机遇红利，而这种红利正在不断释放和迸发。”据朱芝松介绍，尤其是目前中国一大批有资金、有技术、有实力的企业，纷纷提出了希望到临港投资布局的意愿，“‘造车进临港’已成为一定程度上的行业流行。”

此外，临港新片区正在超前谋划和落实“碳中和、碳达峰”要求，发挥东海大桥的重型卡车应用场景优势。据朱芝松透露，临港新片区计划到2025年，建设8座加氢站、推广1500辆氢燃料电池汽车，成为中国领先的氢燃料电池汽车示范地区。(完)

(责编：王震、吕骞)