人民网记者 毕磊

第五届世界智能大会会场。人民网记者 毕磊摄

为期四天的第五届世界智能大会20日在天津梅江会展中心正式拉开帷幕，今年的世界智能大会智能科技展恢复线下举办，参展企业和机构达241家，涵盖科研与应用、智能制造、智慧城市和交通、智慧生活等智能产品和技术。

步入展厅，就犹如穿越时空来到了未来生活空间。中国中车、华为、中国电科、京东方、松下等国内外领先的科技企业向人们展示了众多生活、生产等不同场景下智能解决方案的应用。

作为新一轮科技革命和产业变革的重要协同力量，人工智能在算法、算力、大数据的技术驱动和巨大的经济社会需求牵引下，正在对全球经济社会发展和人类生产生活产生重大而深远的影响。本届世界智能大会不仅集中展示了人工智能赋能各个领域的全新变化，也贡献着我国在人工智能领域的“中国智慧”。

参观者在展台现场了解智能城市治理系统。人民网记者 毕磊摄

打造“城市大脑”指挥中枢 让城市治理更智慧

记者在海信展台看到，海信“智慧新生活之城”展馆中展出了一款能为城市“体检”的智能系统——领导驾驶舱。据相关负责人介绍，“领导驾驶舱”全面应用了语音交互功能，实现城市管理决策领域的快问快答。例如，当管理者想要知道青岛的重点工作推进情况，系统会即刻调取出经济、民生、城市建设、社会事业等多个版块的实时数据及进展情况，不足之处系统会智能标红，领导便可就此继续提问，诸如“社会消费品累计负增长的原因是什么？”还可用语音打开更多可视化的分析页面，查看详情分析及应对举措。

“智慧城市建设不是项目的堆砌，而是跨产业的创新融合。”海信网络科技公司技术总监孙永良告诉记者，无论是城市管理者还是市民，都能够体验到无处不在的AI、无处不在的便捷、无处不在的智慧。

城市的高效运转，管理是核心。为管理者提供更加科学、快捷的决策辅助，是这些“城市大脑”的重要任务。

在中新天津生态城智慧城市运营中心，大屏幕上的数据、影像实时跳动，城市道路运行、城管执法等真实场景实时显示，这里就是中新天津生态城的“城市大脑”。

“我们的‘城市大脑’可以对建设、环境等19个部分的近12亿条城市数据进行收集、分析和整理，实时全域感知城市运行情况，一旦出现问题，可实现部门间联动处置，让城市的治理像绣花一样精细。”中新天津生态城智慧城市发展局局长王喆说。

在大脑中枢的指挥下，“城市的智慧”体现在工作生活的方方面面。在天津港展厅，无人集装箱卡车远控驾驶台前不少参观者排队试驾。手握方向盘，脚踩油门，面前的屏幕上实时显示着路面状况，驾驶员身在会场，60多公里外一台无人集装箱卡车正在他的操作下行驶。

中国工程院院士、北京大学教授、鹏城实验室主任高文指出，最理想的城市大脑是一个AI集群系统，希望接下来在人工智能服务器集群系统方面再上一个台阶。

参观者正在体验智能驾驶的乐趣。人民网记者 毕磊摄

推进国内前瞻研发 抢占智能驾驶领域新赛道

在中国，人工智能已成为经济发展的新引擎，并作为新一轮产业变革的核心驱动力，为进一步释放科技革命和产业变革积蓄巨大能量。根据中国汽车工业协会预测，2035年中国智能汽车产业规模将超过2000亿美元，中国将成为世界第一大智能汽车市场。

中国工程院院士李德毅认为，智能驾驶是智能产业的顶梁柱。2020年到2030年既是全球智能驾驶最重要的市场创新期、产品孵化期，也是自动驾驶的社会接受期，恰逢我国制定“十四五”发展规划和2035年远景目标，正是中国的机遇。这十年，对我国智能驾驶、智能制造深人工智能占领全球高地，举足轻重。他表示：“智能驾驶有望成为我国继高铁之后的又一张新名片。其中，智能车载平台有望提升我国整个智能制造业，北斗+4/5G成为智能网联的中国特色生态，农机智能驾驶成为我国智慧农业的起跑线，公交智能驾驶使老百姓有实实在在的获得感。”

据记者了解，在本次智能大会上，多个厂家和智能网联汽车在封闭园区、城市开放道路和真实的高速公路等多种类型场景中，开展智能网联汽车相关的静态产品展览展示、无人小巴和自动驾驶出租车（RoboTaxi）试乘体验、无人物流车的应用体验、无人驾驶乘用车在高速公路上示范展示、V2X车辆编队、5G远程自动驾驶示范展示等系列活动，以增强无人驾驶车辆与普通公众之间近距离互动体验。

长安汽车软件科技公司总经理、智能化研究院副总经理张杰表示，现在智能网联汽车概念是全场景服务，以前汽车的使用时间是从A点到B点的运动时间，现在我们要以车静止时用户停留在车上的时间作为智能汽车的评价标准，像车内游戏等都会在智能汽车上使用，未来产品实际体验会发生非常大的变化，改变人们对汽车车舱的思考和构建。“就像手机，一开始没有这么多功能的时候，每个人每天使用手机的时间大概只有半个小时，现在很多人用手机的时间超过了10个小时。”张杰说。

5G与工业互联网融合创新发展显示。人民网记者 毕磊摄

加快发展智能制造 着力推动制造业高质量发展

在N5展馆，500平方米的5G智能体验区十分引人注目，展示项目也突出了5G技术在工业中的应用。在这里，从工厂接到订单，到整个制造流程全部是智能化的，观众可以更直观地感受到产品整个的制造全流程。

如今，工业互联网是5G最主要的应用场景，二者的融合发展已成为当前产业界探索的重要方向，将对我国经济社会发展带来重大影响。

中国信息通信研究院技术与标准研究所副总工李侠宇表示，5G商用赋能了很多垂直行业，开启了万物互联的时代，据中国信通院测算，预计5G在2020年至2025年带动其他产业增加值增长11.9万亿元。5G时代将加速推动传统行业数字化转型，5G将催生新业态、新需求，孕育新模式、新产品、新服务。

清华大学天津高端装备研究院常务副院长何永勇指出，智能制造是中国实现变道超车的根本途径，而工业互联网是推进智能制造的可行路径。传统工业软件实施周期厂，投入高，多数企业有心无力，工业互联网降低企业数字化门槛，大幅降低上线成本。

工业互联网和5G融合创新发展，有力推动了制造业从单点局部的信息技术应用，向数字化、网络化、智能化方面转变，从而为建设制造强国提供强有力的支撑。

天津市工业和信息化局副局长杨坡表示，今年是“十四五”开局之年，站在新起点上，希望通过此次峰会与各位专家学者、企业家以及社会各界朋友们共同探索5G发展的未来，深化产业战略合作，加速5G在工业各领域的推广应用与商业模式创新。同时，天津将进一步改善营商环境、健全产业创新发展生态，当好企业发展的“店小二”，为企业快速发展提供全方位、一站式的优质服务。

(责编：王震、吕骞)