人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，当地时间5月20日01时15分，“华龙一号”海外首堆工程——巴基斯坦卡拉奇核电2号（K-2）机组完成100小时连续稳定运行验收，各项性能指标达标，正式投入商业运行,标志着我国自主三代核电“走出去”的首台机组顺利建成。

巴基斯坦卡拉奇核电2号机组。受访者供图

据中核集团相关负责人介绍，卡拉奇核电2号、3号（K-2、K-3）机组，采用中核集团自主研发的具有完全自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”堆型。其中，K-2机组于2015年8月20日开工建设，2021年3月完成首次并网；K-3机组于2016年5月开工，预计2022年初投入商业运行。

“每台机组建成后预计年发电量约90亿千瓦时，能够满足巴基斯坦当地超过400万户家庭全年用电需求，相当于每年减少标准煤312万吨，减少二氧化碳排放816万吨，相当于植树造林7000多万棵，对于优化巴基斯坦能源结构，推动实现全球碳达峰和碳中合目标，共同应对全球气候危机具有重要意义。”该负责人表示。

据介绍，巴基斯坦卡拉奇核电项目每台机组有6万余台套设备，直接带动装备出口超过120亿元人民币，项目全寿期可持续带动我国核燃料、核电站建设、运维、退役全产业链“走出去”，直接创造经济收入将超过1000亿元。

同时，该项目建设也有力推动着当地经济和相关产业发展。巴基斯坦当地供货设备大幅增加，项目建设高峰期为巴基斯坦直接提供了1万余个就业岗位，通过产业链间接创造了就业岗位超过4万个。

业内人士认为，“华龙一号”核电机组，设计寿命为60年，在安全性上满足国际最高安全标准要求。作为“华龙一号”海外示范工程，卡拉奇核电2号（K-2）机组成功投入商业运行，将有力促进中巴后续核能项目合作，为后续项目落地实施提供良好基础，将进一步增强“华龙一号”在“一带一路”沿线地区的影响力和竞争力。

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