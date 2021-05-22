央视网消息(记者 刘畅)：第五届世界智能大会已于5月20日在天津梅江会展中心拉开大幕。在为期四天的展期上，241家参展单位将通过信创产业、科研与应用、智能制造、智慧城市和交通、国际创新、智慧生活六大展区和5G应用、智慧消费和智慧交通3个体验区，全面展示智能科技为各个领域带来的全新变化。

长征五号1:10 模型、嫦娥五号1:3 模型……在登录大厅，这些“大家伙”您肯定不会错过。除此之外，这里还展示了中国空间站的缩比模型、东方红一号卫星模型等，航天迷可以在此一饱眼福。

在领略大国重器风采的同时，其中的天津元素也不容错过：长征五号运载火箭的制造总装在天津新一代运载火箭产业化基地完成；4月29日成功发射的空间站天和核心舱在滨海高新区中国空间技术研究院天津基地制造总装；天津航天机电设备研究所承担了空间站天和核心舱的人系统机柜、空间机械臂末端执行器、双关节驱动组件、机械臂压紧释放装置、在轨维修工具、宽波束中继天线等产品的研制任务……

此次新增设的信创展区是智能科技展的一大亮点。在中国电信展区，工作人员向记者展示了天翼智慧社区的一些最新技术和应用。

“这个‘门磁’，是我们在疫情期间应用最多的一个设备。当有居民从中高风险地区返回，人到家后社区要求需要居家隔离14天不能出来时，我们就给他装一个‘门磁’。”天翼物联科技有限公司华北大区经理朱超边讲边演示，他将一个“门磁”掰开，“现在我们看到，当装有智能‘门磁’的门被违规打开时，在系统大屏上会立刻显示警报，管理员能够清晰地看到‘门磁’在什么时间被打开过，设备绑定的手机也会立刻收到一条短信通知和电话呼叫。同时，设备还会与智能云广播联动播报。这样通过短信、电话、语音播报多重通知方式，对疫情防控进行有力保障。”

目前天翼智慧社区已覆盖全国两万余个社区。智能技术的广泛应用极大地便利了社区居民的生活。“譬如在物业平台，居民家里的水电燃气有了什么问题，只需在小程序点‘在线报修’，信息就会传到平台上去，物管人员便可进行及时派单处理。”朱超介绍说。

此外，作为中国电子集团网信产业核心企业，中国系统此次带来了中国电子云、数字治理与运营和现代数字城市案例几个主要展示内容，名字虽然看似高深，其实也和人们的生活息息相关。

据工作人员介绍，该公司承建的天津红桥区社会治理一体化管理平台，搭建了区、街道、社区和基础网格四级应用全贯通，实现了社会治理网格化全区覆盖。目前已整合26个责任部门的职责、任务、系统、需求四大清单，实现“一个平台管全区”，为百姓提高办事效率，居民投诉率和报警率降低了30%。

近期，这一平台还上线了疫苗接种模块，不仅能够支持准确的数据查询、分析、统计，还能对相关人群进行摸排跟踪，方便预约查询，助力红桥区疫苗接种工作更加合理、有序、高效开展。

(责编：王震、吕骞)