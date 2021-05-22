本报记者 黄俊毅

原标题：猪价转入下跌周期意味着什么

在北京超市发双榆树店，工作人员码放鲜肉。新华社记者 任 超摄

曾经长期高企的猪肉价格今年以来连续16周回落。当前，我国猪价已转入下跌周期，行业有哪些新变化？如何应对新形势、新问题？就此，记者做了采访。

产能——

二季度生猪存栏将恢复常态

决定“猪周期”价格走势的最主要因素是猪肉供给，供给从短缺转为充裕、从充裕转为短缺，“猪周期”势必发生转向，而生猪出栏量则是最重要的判断指标。

“自2003年6月份以来，我国生猪价格波动经历了4个完整周期。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇说。

从不同周期生猪出栏量来看，2003年—2006年第1个周期生猪出栏量高峰为6.1亿头，2006年6月至2009年5月第2个周期高峰接近6.5亿头，2009年—2014年第3个周期生猪出栏量达到7.5亿头历史高峰，2015年—2018年第4个周期生猪出栏量高峰也在7亿头左右。

“目前正运行第5个周期。”朱增勇告诉记者，本轮“猪周期”始于2018年6月份，叠加了非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情、环保政策调整、生猪产品调运政策调整和生产周期性因素，与前几个周期有极大不同之处。在非洲猪瘟疫情冲击下，2020年我国生猪出栏量较2017年锐减了25%，经过坚持不懈的努力，目前产能正稳步恢复到正常水平。

从存栏水平来看，到今年一季度末，全国生猪存栏已恢复到4.17亿头，同比增长29.5%。预计二季度全国生猪存栏将恢复到常态水平，四季度生猪供给将恢复正常，这意味着我国猪肉供给形势已根本性好转，猪价高企的市场基础已不复存在。

“近期上市的白条猪仍然以大体型为主。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。白条猪单重超大或者偏小，价格就低一些。白条猪单重过大，说明压栏时间较长。一些中小型养殖场逐渐接受了猪价转入下降周期的事实，开始大批出栏。刘通认为，在大体型毛猪完全被市场消化之前，肉价将难以出现反弹。更何况眼前的大体型毛猪被市场消化后，还可能有新的一批标猪长成，肉价波动下行走势恐怕一时难改。

价格——

猪价回落，呈下行波动

“受物价水平整体上升的影响，每轮‘猪周期’生猪价格都屡创新高。本轮‘猪周期’叠加了非洲猪瘟疫情等多重因素，猪价更是远远高于历史最高点。”朱增勇说。

截至今年4月，本轮周期已经运行35个月，高点在2020年8月份，为37.15元/公斤，较上一轮后期高点上涨82%，有21个月高于上轮周期的价格高点。

在产能恢复到常态水平的大形势下，猪价转入下跌周期实属正常。

农业农村部监测数据显示，自今年1月第4周起，全国集贸市场生猪价格开始回落，5月第2周跌至20.24元/公斤，环比下跌8.0%，同比下跌36.5%。全国集贸市场猪肉价格在5月第2周已跌至34.06元/公斤，环比下跌5.6%，同比下跌31.8%。

朱增勇告诉记者，出栏1头120公斤左右的育肥猪，如果是自繁自养，5月上旬养殖户可获利380元左右，到5月中旬就下降为260元左右。出栏1头120公斤左右的育肥猪，如果是外购猪仔的养殖户，5月上旬亏损700元左右，5月中旬亏损就扩大为800元左右。

“猪肉价格处于波动下行区间，养殖场不宜较长时间压栏，比较明智的选择是顺势销售。特别是大体型毛猪，尽快销售才能及时止损。”刘通说。

生产——

后期成本有望趋降

“我国生猪养殖行业形势正发生着深刻变化。”朱增勇提醒业界和有关部门务必高度重视。

从需求看，我国猪肉人均消费需求正稳中有降。“十三五”前期，由于肉类消费结构升级和环保政策等因素影响，猪肉在我国肉类消费结构中的比重由“十二五”期间的65%左右逐渐降至63%左右，非洲猪瘟疫情导致2019年和2020年进一步下降到55%左右。随着我国老年人口持续增长，老龄化程度加深，预计“十四五”猪肉消费需求较“十三五”将继续稳中有降。

从生产看，生物安全水平亟待大幅提升，养殖成本将显著提升。上轮周期行业平均成本在13元/公斤左右，本轮周期生产成本已提升到17元/公斤。后期随着养殖效率提升，生产成本有望趋降，但仍会高于上一轮周期。

从供给看，我国猪肉进口已进入高水平时代。自2008年开始，我国猪肉进口量超过出口量。2016年我国进口猪肉162万吨，成为全球最大的猪肉进口国。2020年我国猪肉进口量同比翻番，达到439万吨。2019年之前我国猪肉进口量占国内猪肉产量的4%以下，2020年达到10.7%。长期以来，国内猪肉价格远远高于国际市场，如今国内养殖企业将越来越多地感受到来自进口猪肉的竞争压力。

产业——

提升规模化、集约化水平

面对新形势，迎接新挑战，唯有加快产业升级。

2006年我国年出栏500头以上的养殖户出栏比重仅占15.0%，2009年提升到31.7%，2013年达到40.8%。受环保制度、猪价波动以及非洲猪瘟疫情等因素影响，2020年规模化比重达57%。我国生猪产量和消费量均居世界第一位，虽然规模化水平提升稳步加速，但仍远远不够。

目前，我国年出栏50头以下小养殖户的生猪出栏量占比仍高达21.6%。规模化、集约化程度偏低带来的直接弊端就是企业抗疫病、抗风险能力不足，容易导致生猪养殖行业出现剧烈波动，行业产能大起大落之下，形成了每隔两三年一轮的“猪周期”。

“非洲猪瘟后，大量散养户和小户退出市场，养殖门槛进一步提升。年出栏1000头以上养殖户在本轮周期加速发展，该类型养殖户具有养殖边际成本较低、养殖效率较高的优势，更容易实现种养结合，同时解决农村剩余劳动力转移，促进农村经济发展和乡村振兴。”朱增勇说。

“随着产能、价格恢复到常态水平，政府部门的角色要从传统的主导者转变为服务者、管理者和监督者。”朱增勇认为，随着规模化提高、生产与需求结构变化等因素影响，我国猪周期将会延长到5年左右。为此，要从抓主产省、抓主产县、抓规模场入手，保障能繁母猪基础产能平稳，以防2022年以后发生新一轮的产能过剩和猪价异常波动。

(责编：王震、吕骞)