财政部：1-4月一般公共预算收入78008亿元 同比增长25.5%
2021年05月22日10:43 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者王震）财政部21日公布2021年1-4月财政收支情况。数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入78008亿元，同比增长25.5%；全国一般公共预算支出76396亿元，同比增长3.8%。
全国一般公共预算收支情况
1-4月累计，全国一般公共预算收入78008亿元，同比增长25.5%。其中，中央一般公共预算收入36657亿元，同比增长28.5%；地方一般公共预算本级收入41351亿元，同比增长23%。全国税收收入67450亿元，同比增长27.1%；非税收入10558亿元，同比增长16.6%。
1-4月累计，全国一般公共预算支出76396亿元，同比增长3.8%。其中，中央一般公共预算本级支出9436亿元，同比下降8.5%；地方一般公共预算支出66960亿元，同比增长5.8%。
全国政府性基金预算收支情况
1-4月累计，全国政府性基金预算收入24277亿元，同比增长36.6%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1161亿元，同比增长33.8%；地方政府性基金预算本级收入23116亿元，同比增长36.8%，其中，国有土地使用权出让收入21383亿元，同比增长35%。
1-4月累计，全国政府性基金预算支出23289亿元，同比下降9.6%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出225亿元，同比下降10.7%；地方政府性基金预算相关支出23064亿元，同比下降9.6%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出20560亿元，同比增长21.9%。
(责编：王震、高雷)
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