人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

财政部：1-4月一般公共预算收入78008亿元 同比增长25.5%

2021年05月22日10:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月22日电 （记者王震）财政部21日公布2021年1-4月财政收支情况。数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入78008亿元，同比增长25.5%；全国一般公共预算支出76396亿元，同比增长3.8%。

全国一般公共预算收支情况

1-4月累计，全国一般公共预算收入78008亿元，同比增长25.5%。其中，中央一般公共预算收入36657亿元，同比增长28.5%；地方一般公共预算本级收入41351亿元，同比增长23%。全国税收收入67450亿元，同比增长27.1%；非税收入10558亿元，同比增长16.6%。

1-4月累计，全国一般公共预算支出76396亿元，同比增长3.8%。其中，中央一般公共预算本级支出9436亿元，同比下降8.5%；地方一般公共预算支出66960亿元，同比增长5.8%。

全国政府性基金预算收支情况

1-4月累计，全国政府性基金预算收入24277亿元，同比增长36.6%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1161亿元，同比增长33.8%；地方政府性基金预算本级收入23116亿元，同比增长36.8%，其中，国有土地使用权出让收入21383亿元，同比增长35%。

1-4月累计，全国政府性基金预算支出23289亿元，同比下降9.6%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出225亿元，同比下降10.7%；地方政府性基金预算相关支出23064亿元，同比下降9.6%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出20560亿元，同比增长21.9%。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部