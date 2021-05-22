人民网北京5月22日电 （王仁宏）5月21日，社会组织联合执法机制暨资金监管机制会议在京召开，就打击整治非法社会组织专项行动进行阶段性总结，并就推动下阶段工作进行会商和部署。

会议指出，今年3月20日进一步打击整治非法社会组织专项行动开展以来，依托社会组织联合执法机制和资金监管机制，已依法排查非法社会组织线索48批286个，指导北京等地民政部门查处并取缔了“中国国学院大学”“中国保健营养理事会”“中国红色文化学会”等一批非法社会组织，并采取关停非法社会组织网站、曝光涉嫌非法社会组织等举措有力打击了非法社会组织的嚣张气焰，净化了合法社会组织生存空间。

3月20日进一步打击整治非法社会组织专项行动以来（部分）开展成果。资料来源：民政部网站

会议强调，各相关部门要进一步提高政治站位，充分认识打击整治非法社会组织工作的重要性和迫切性，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，用实际行动践行“两个维护”，切实增强打击整治非法社会组织的思想自觉、政治自觉和行动自觉，按照专项行动方案确定的各项任务要求，扎实推进后续“打非”工作。

会议要求，要坚持源头治理不动摇，彻底铲除非法社会组织滋生土壤。要加强对本部门主管社会组织的日常监管，防止合法社会组织和非法社会组织勾连开展活动。要加强对本部门下属单位的普法宣传和政策宣讲，严禁违规设立非法社会组织或与其开展关联活动，不得违规设置联盟类机构并对外挂牌活动。要及时对已开展的打击整治非法社会组织工作进行梳理总结，收集进展情况，汇聚形成可复制、可借鉴的实用经验。

会议强调，要圆满实现打击整治非法社会组织专项行动目标，需要部门间鼎力协作、密切配合，共同构建全方位、立体式的打击整治闭环，切忌单打独斗唱“独角戏”。各部门要在现有工作基础上，进一步加强协调沟通，充分发挥专项行动机制、资金监管机制、联合执法机制等作用，加强信息通报共享，统筹协调查处重大案件，进一步综合运用取缔劝散、关停网站、没收财产、治安处罚、追究刑责等多种措施，推动形成齐抓共管的工作格局，提高打击整治非法社会组织的系统性、针对性和有效性。各部门要继续以高度的政治责任感和强烈的使命感，把专项行动的各项任务落实落细，确保向党中央交出一份满意答卷，以优异成绩向中国共产党百年华诞献礼。

中央纪委、中央宣传部、中央政法委、住建部到会指导。民政部、中央网信办、教育部、科技部、工信部、公安部、安全部、财政部、文旅部、人民银行、国资委、税务总局、市场监管总局、外汇局、知识产权局等社会组织资金监管机制、联合执法机制成员单位参加会议。

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